Slår rekorder i Norge

Fredag var det norgespremiere for «Spider-Man: No Way Home», og allerede da forhåndssalget startet ble rekorder slått.

Etter litt over ett døgn med forhåndssalg hadde NFKino og ODEON solgt 46 319 billetter. Til sammenligning hadde den siste James Bond-filmen solgt 9191 billetter etter én uke med forhåndssalg.

Da hadde fansen ventet i over én måned etter utsettelser grunnet koronarestriksjoner.

Åpnet med rekordomsetning

Nå melder SF Studios at filmen åpent med en rekordomsetning på 24,45 millioner kroner.

Den forrige rekorden hadde «James Bond: No Time To Die» med 22,7 millioner kroner.

I USA er «No Way Home» den fjerde mest innbringende filmen noensinne.

MARVEL-SUKSESS: Peter Parker og Doctor Strange i «No Way Home». Foto: Matt Kennedy / AP

Danker ut Avengers

«Peter Parker» sørger også for Marvel-rekord. Ifølge SF Studios er «Spider-Man: No Way Home» den mest innbringende Marvel-premieren i Norge. «Avengers: Endgame» hadde den tidligere rekorden med 22,3 millioner i omsetning.

Ikke overraskende topper «Spider-Man» kinolisten i Norge, med 175 106 solgte billetter.

Det danker også ut estimatet som ODEON-kino hadde for besøkstallet i Norge. Jon Einar Sivertsen hos ODEON estimerte forrige uke at rundt 120-130.000 nordmenn ville ta turen på kino.

Kinoene har fortsatt en makskapasitet på 200 personer, og flere seter må stå tomme for å opprettholde tilstrekkelig smittevern.