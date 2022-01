Sprintlandslagets sjef Arild Monsen har testet positivt for koronaviruset på en antigentest. Det opplyser Skiforbundet. Monsen testet positivt ved ankomst Gardermoen. Han kom fra høydesamlingen i Seiser Alm. Ole Morten Iversen, som reiste med Monsen, testet negativt.

– Verst tenkelige tidspunktet

Mandag fikk Monsen svar på PCR-testen. Også den var positiv.

TV 2-ekspert Petter Northug tror koronafrykten brer seg i den norske troppen.

– Nå er det mye uro i gruppen. Det var det verst tenkelige tidspunktet å få smitte inn i troppen. Når løperne vet at Monsen testet positivt på en PCR-test er de spente på om det slår ut på dem også. Det er kjipt å være utøver nå når man har forberedt seg til OL så lenge og får denne beskjeden, sier Northug.

– Nå handler det om å isolere seg på best mulig måte og være alene til man får svar. Vi har ikke fått kartlagt om Monsen ble smittet på hjemreise eller om han var smittet når han var her. Det verste som kan skje er at smitten sprer seg videre i troppen. Da ser det dystert ut med tanke på det som skal skje de neste dagene med avreise og døgnakklimatisering, sier Northug.

Johannes Høsflot Klæbo er blant løperne som tilhører sprintgruppen til Monsen.

– Klæbo er vårt største gullhåp på herresiden. Det verst tenkelig utfallet er at OL-eventyret stopper her. Han er naturligvis spent. Nå er det ikke noen ro i forberedelsene, sier Northug.

Anne Kjersti Kalvå og Sjur Røthe var blant de første løperne og dro ut for å trene mandag.

– Vi kjenner på at smitten har kommet nær oss. Nå håper jeg at vi andre klarer å berge, men vi er naturligvis spente, sier Kalvå før mandagens treningsøkt.

KORONAFRYKT: I tillegg til Norge bor Russland og Finland på dette hotellet. Foto: Ernst Lersveen.

Bodde på rom med Monsen

Forbundet opplyser at alle løpere, trenere og støtteapparat som fortsatt befinner seg i italienske Seiser Alm ble testet både i går kveld og i morges. Samtlige tester var negative.

I Seiser Alm er allroundtrener Eirik Myhr Nossum definert som nærkontakt. De mannlige løperne trener kun rundt hotellet i dag.

– Dette er jævlig kjipt, men vi forholder oss til at ingen andre har testet positivt. Jeg har bodd på rom med Arild og har, av erfaring, ekstra mange egentester med meg. Jeg har testet meg annenhver dag under hele oppholdet, og alle testene har vært negative, sier Nossum.

Det var hektisk aktivitet i går kveld da Monsens positive test ble kjent.

– Vi fikk beskjed seint i går kveld at han hadde testet positvt. Da testet alle seg, alle med negativt resultat. Arild tok en PCR-test i dag tidlig med positivt resultat, sier Nossum.

Den planlagte intervalløkten for allround-herrene som skulle foregå nede i dalen ble endret som følge av den positive testen. Nossum forteller at alle løperne ta en PCR-test i løpet av dagen for å være sikre på at smitten ikke har spredt seg. Svarene på testene kommer i morgen.

I regi av Olympiatoppen er det satt opp to charterfly med avreise fra Gardermoen for norske utøvere og ledere.

– Det som er sikkert, er at Arild ikke kan reise 27. januar. Han rekker ikke å ta to negative tester innen den tid. Det skal vel også godt gjøres om han rekker flyet som går 31. januar. Det er også et spørsmål om hva Olympiatoppen regner som risikofritt, sier langrennssjef Espen Bjervig til NTB.