Hjemsøkes av terroren

Som utenriksminister ledet statsminister Støre en norsk delegasjon til Afghanistan. To nordmenn ble skutt. En døde. Angrepet har satt dype spor hos flere av oss.

– Det sitter i, sier Støre til TV 2.

Statsministeren er i New York denne uken. På agendaen står et møte med en afghansk menneskerettighetsaktivist og en debatt Støre skal lede i sikkerhetsrådet, der Norge sitter med formannskapsklubben denne måneden.

Jeg treffer statsministeren til en samtale på den norske FN-delegasjonens kontor øst på Manhattan. Ingen av oss har lagt terrorangrepet i 2008 bak oss.

SAMMEN I FN: Statsministeren orienterte pressen om New York-planene. Foto: Daniel Sannum Lauten

Fryktet for livet

Vi har det til felles at vi overlevde et angrep der målet var vestlige borgere. Vi søkte begge dekning for terroristenes kuler og vi vil for alltid bære med oss de vonde minnene og vissheten om at døden kan ramme meningsløst urettferdig.

Vi var åtte journalister som var med i utenriksministerens følge til det krigsherjede landet i januar 2008. Bare sju av oss kom hjem i live.

Selv om det var en reise til en krigssone, føltes det som et forholdsvis trygt rutineoppdrag. Vi visste at sikkerheten rundt utenriksministeren var høy. I Jonas Gahr Støres følge var flere tungt væpnede politivakter. Norske soldater stod i full beredskap i nærheten, om noe skulle skje.

STATSMINISTER OG JOURNALIST: Fredrik Græsvik og Jonas Gahr Støre. Foto: Daniel Sannum Lauten

Følelsen av trygghet forsvant kort tid etter ankomst til Kabul. Den norske utenriksministeren satt i et møterom med en afghansk menneskerettighetsaktivist i kjelleren på hotellet.

Han trodde først at han hørte lyden av noen stoler som ble dratt over gulvet i etasjen over. Fra hotellets andre etasje hadde TV 2s fotograf Aage Aune og jeg bedre oversikt over situasjonen. Vi så hvordan en mann gikk mot inngangsdøren mens de dødbringende kulene hans ble spydd på automat ut av Kalashnikov-en.

Skuddene på hotellet

To terrorister fra Haqqani-nettverket hadde kastet håndgranater mot vaktene ved porten inn til det sterkt bevoktede hotellområdet. En av angriperne ble skadet og falt om. Han utløste en svært kraftig bombe han hadde festet til kroppen. Hele bygget ristet.

Den andre stormet inn og lot kulene lemleste og drepe. I hotellets kjeller ble Jonas Gahr Støre beordret ned på gulvet av de medfølgende politivaktene, som nå forberedte seg på kamp.

Utenriksdepartementets Bjørn Svenungsen forsøkte å løpe vekk fra angriperen, men fikk en kule i ryggen. Den gikk rett gjennom den ene lungen. En annen kule traff ham i ansiktet.

Dagbladets journalist Carsten Thomassen ble truffet og falt om. Terroristen fortsatte sin dødbringende ferd gjennom hotellet og på sin vei tilbake mot lobbyområdet fyrte han av enda en salve mot Carsten.

Aage og jeg stormet ned trappene for å dokumentere dramaet. Sammen med to irske sikkerhetsvakter fant vi Bjørn Svenungsen. Han var hardt skadet, og en stund bistod vi med førstehjelp, før meldingen om at enda flere var skadet nådde oss.

VGs erfarne krigsfotograf Harald Henden fant Carsten. Sammen med kommentator Per Olav Ødegård satte han i gang med førstehjelp. Skadeomfanget var omfattende.

EVAKUERING: Dagbladet-journalist Carsten Thomassen blir hjulpet av norske journalister og norske og amerikanske soldater fra Serena Hotel i Kabul til en ventende Sisu. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

– Var i livsfare

Flere av oss forsøkte nå å redde liv. På Serena Hotel døde folk bokstavelig talt mellom hendene på oss.

Bjørn Svenungsen ble sendt av sted i den første norske evakueringen. Da vi omsider fikk Carsten av gårde, var det for sent. Dagbladet-journalisten ble erklært død på det militære feltsykehuset ved flyplassen. Hjemme i Norge hadde to små jenter mistet pappaen sin.

Det var en sterkt preget utenriksminister som overbragte oss budskapet om Carstens død da vi alle hadde blitt evakuert til den norske militærleiren i utkanten av Kabul. Noen dager senere fløy vi hjem med en kiste.

– Jeg hjemsøkes av det døgnet. Det var dramatisk. Vi ble utsatt for et terrorangrep som varte over tid. Det har satt sine spor, sier Støre.

14 år senere viser han forståelse for de negative reaksjonene på at Taliban nå befinner seg på norsk jord, men mener likevel det er riktig å gjennomføre besøket.

Anerkjenner ikke Taliban

Statsministeren er tydelig på at Norge må forholde seg til realitetene. Det er Taliban som sitter med makten nå. Han er også er tydelig på at dette handler om å hjelpe den afghanske sivilbefolkningen, uten at man med det anerkjenner Taliban.

– Én million barn kan sulte i hjel.

PREGET: Jonas Gahr Støre skriver i kondolanseprotokollen til Carsten Thomassen. Foto: Harald Henden, VG / Scanpix Pool

En av Haqqani-gruppens ledere sitter nå i Norge, invitert av norske myndigheter for å treffe representanter for Norge, EU, FN og USA. Disse kan hjelpe afghanerne ut av den ekstreme krisen landet har havnet i.

– Mener du at vi har et ansvar for det som skjer i Afghanistan i dag?

– I 20 år har Norge stått med militære styrker i landet. Vi bør være berørt av det som skjer der i dag, og vi har en tradisjon for å bidra, sier Støre, og fortsetter:

– Det kan bli store flyktningstrømmer, og vi har sett hvordan terrornettverk har oppstått der før.

MÅ BIDRA: Jonas Gahr Støre mener Norge har tradisjon for å bidra.. Foto: Daniel Sannum Lauten/TV 2

Hjemme ser debatten ut til i større grad å handle om hvorvidt det er riktig av norske myndigheter å fly Taliban-regjeringens delegasjon til Norge for forhandlinger, enn om de lidelsene den afghanske sivilbefolkningen nå gjennomgår skal håndteres så raskt som mulig. At terrorister er invitert til Norge av norske myndigheter.

For Carsten Thomassens pårørende, for alle hans kolleger i Dagbladet og for oss som var så heldige å bli kjent med ham, har de siste dagenes nyheter vært nok en påminnelse om hvor skjørt livet kan være.