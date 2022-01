Slik reagerer de i Afghanistan på Talibans Oslo-besøk

Flere har reagert sterkt på at Taliban har reist til Norge for samtaler med blant annet vestlige land. Landdirektøren i Afghanistankomitéen sliter med å se at det finnes bedre løsninger.

– Jeg klarer ikke se noe alternativ.

Det sier Terje Watterdal om samtalene som nå finner sted i Oslo mellom Taliban og vestlige land.

Landdirektøren i Afghanistankomitéen, som driver med humanitært og utviklingsarbeid i landet, er på kontoret i Kabul når TV 2 ringer. Han er ikke i tvil om at dialog med Taliban er det som skal til for å bedre situasjonen i landet.

– Jeg mener den eneste veien er dialog. Vi kan ikke støtte Afghanistan kun gjennom parallelle humanitære strukturer, det er både dyrt og dårlig, mener Watterdal.

– Ekstrem situasjon

Watterdal forteller at han akkurat har vært ute på landsbygda i Afghanistan. Det er svært kaldt, men utendørs løper barna barbent.

– Jeg har snakket med en mamma som som fortalte at hun måtte velge hvilket av barna hun skulle gi mat. Ett barn ga hun bryst. Det andre barnet på halvannet år fikk bare te og sukker, forteller Watterdal.

– Det er en ekstrem vanskelig situasjon og det er viktig at det kommer nødhjelp, sier han.

Omstridt besøk

Talibans besøk til Norge har skapt stor diskusjon. Delegasjonen ankom Gardermoen lørdag kveld i privatfly, og holder til på Soria Moria konferansehotell i Oslo.

PÅ GARDERMOEN: Representanter fra Taliban ankom Norge lørdag kveld. I løpet av reisen skal de ha flere samtaler med vestlige land og menneskerettighetsforkjempere. Foto: Terje Bendiksby / NTB

I løpet av oppholdet skal de ha samtaler med representanter fra flere vestlige land, kvinnesaksaktivister og menneskerettighetsforkjempere. Temaene er blant annet nødhjelp og menneskerettigheter.

Tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang og Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk er blant de som reagerer sterkt på besøket.

– Norge har nå fått et sete i sikkerhetsrådet, et sted som vil være bra for å arbeide for å løse den forferdelige krisen det afghanske folket står oppi nå. Det afghanske folk trenger ikke se at Taliban blir fløyet til Norge i privatfly. Dette er også å forhandle med terrorister på en måte jeg er sikker på at det norske folk er uenige i, sa Stang til TV 2 søndag.

Selbekk har liten tro på at møtene i Oslo vil føre til nevneverdige endringer i Taliban-lederne sine holdninger.

– Dette er beinharde islamister, som vi kjenner fra før. Vi kjenner situasjonen i Afghanistan slik den var sist gang de satt ved makten, og vi vet hva som kommer til å skje når de nå kommer til makten igjen, sa Selbekk søndag.

KRITISK: Fabian Stang reagerer sterkt på at Taliban sin delegasjon ble fløyet til Oslo i et privatfly betalt av Norge. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

Watterdal mener på sin side at det ikke har så mye å si hvor samtalene finner sted. Han peker på at det ikke er snakk om et statsbesøk til Norge, men om et møte som finner sted i Norge.

– Jeg syns det er fint at noen tar det første skrittet. Norge har ikke tatt dette skrittet alene. De har koordinert seg med USA og EU, så dette er ikke en alenegang av norske myndigheter, sier han, og fortsetter:

– Men at Norge har tatt det første skrittet er kanskje naturlig, i og med at Norge er pennefører for Afghanistan i sikkerhetsrådet. Om møtet finner sted i Genéve eller Norge har ikke noe å si, mener Watterdal.

– Ikke noe alternativ

Watterdal reiser mye rundt på landsbygda gjennom jobben. Han har inntrykk av at flertallet av afghanere er positive til det som nå skjer. Ikke nødvendigvis fordi folk støtter Taliban, men fordi det ikke er noe reelt alternativ til gruppen.

– De aller fleste er for dialog, men ikke dialog for enhver pris, sier Watterdal til TV 2.

Han at det også finnes politiske aktivister som ønsker at Taliban skal presses mest mulig. Watterdal peker på at det ikke er noen reell opposisjon i landet, og hevder også at de færreste ønsker den gamle regjeringen tilbake grunnet korrupsjon.

– Jeg ønsker ikke å skjønnmale Taliban, men heller ikke å demonisere de. Hvis noen kan komme med et alternativ til Taliban så hadde det vært interessant, men jeg tror det mest realistiske alternativet er langt verre, sier Watterdal, og peker på at terrorgruppen IS-K fremdeles er i landet.

En vei mot anerkjennelse

De fleste kritikerne har pekt på at besøket kan gi inntrykk av en anerkjennelse av Taliban. Dette har utenriksminister Anniken Huitfeldt og statsminister Jonas Gahr Støre tilbakevist.

Likevel er ikke Watterdal i tvil om at Taliban ser på besøket som en vei mot nettopp dette.

– Deres mål er å få anerkjennelse, det er helt klart. De ønsker diplomatisk samkvem med resten av verden. Det vil det nok ta litt tid før de får og det burde ta tid. Men det er nok deres langsiktige mål, sier Watterdal.

Som mange andre er han spent på hvordan forhandlingene vil gå.

– I enhver dialog vil man jo måtte gi og ta. Det må Norge, USA og EU gjøre og det må Taliban gjøre, sier Watterdal.

TALIBAN: Den afghanske delegasjonen holder til på Soria Moria hotell i Oslo under oppholdet i Oslo. Terje Watterdal er ikke i tvil om at Taliban ser på besøket som en vei mot anerkjennelse fra resten av verden. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Han tror ikke løsningen er å slå hardt i bordet med en liste med krav til Taliban.

– Jeg tror at man må gå forsiktig frem og bruke tid. Finne frem til løsninger som ikke bryter med våre prinsipper, men som de også kan forsvare overfor sine egne folk på bakken, sier Watterdal og legger til:

– Man må forstå at de har en ideologi, og forsøke å finne pragmatiske løsninger for å sikre at de oppfyller våre prinsipper når det gjelder grunnleggende menneskerettigheter, sier Watterdal.

Landdirektøren minner om at Taliban for eksempel har lovet et utdanningssystem som skal inkludere kvinner.

– Det er klart at vi kan ikke på sikt støtte opp om en utdanningssektor som ikke inkluderer alle. Men jeg syns man skal prøve å ta Taliban på ordet - og de har sagt at de ønsker at jenter over barneskolealder skal få tilgang til utdanning, men at det må skje i trygge former.

– Da må man utfordre Taliban på hva de trygge formene er og hvordan det kan gjøres, legger Watterdal til.

Han trekker igjen fram at de fleste afghanere ikke ser noe godt alternativ til Taliban.

– Og ved å ha en dialog med Taliban kan man kanskje være med å moderere noen av tingene de står for, og som er vanskelig nok for folk å akseptere, sier Watterdal.