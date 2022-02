Gir resept på medisin uten å møte eller snakke med pasienter

De fleste legemidler må skrives ut på resept fordi bare helsepersonell har nødvendig medisinsk fagkunnskap til å kunne stille riktig diagnose og velge et effektivt legemiddel som ikke har alvorlige bivirkninger.

– Resept er en viktig måte å sikre trygg legemiddelbruk. Dette for å unngå feilbehandling, som kan gi uønsket skade, forklarer overlege Morten Finckenhagen i Enhet for riktig bruk av Legemiddelverket.

LYNRASKT: Det tok to minutter før TV 2-reporteren fikk utskrevet resept på antibiotika. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

De siste årene har en rekke netthelsetjenester dukket opp.

Noen av disse fungerer slik at man kan få ut legemidler på resept - uten å snakke med eller møte helsepersonell. Det eneste man trenger er å svare på noen spørsmål i et skjema.

Så lett fikk TV 2 tak i reseptbelagte medisiner

TV 2 har testet ut netthelsetjenestene maja.no og hanshelse.no for å se hvor enkelt det er å få ut reseptbelagte legemidler. Selskapene har på kort tid blitt en populær tjeneste, som henvender seg til yngre kvinner.

HELSETJENESTE-MENY: TV 2 testet ut hvor lett det var å få utskrevet legemidler for prevensjon, allergi og urinveisinfeksjon. Foto: Skjermdump fra maja.no og hanshelse.no

Vi velger ut tre ulike legemidler. På maja.no bestiller vi prevensjon og legemidler mot urinveisinfeksjon. På hanshelse.no bestiller vi reseptbelagt allergimedisin.

Med få tastetrykk besvarer vi spørsmål om alder, kjønn og sykdomshistorikk. Prosessen tar noen få minutter - før man til slutt betaler noen hundrelapper for tjenesten. På få minutter får vi en bekreftende SMS og resept på tre ulike legemidler.

Hele prosessen foregår uten at vi kommuniserer med eller er i kontakt med en eneste lege, bortsett fra at skjema sendes inn etter at vi har gitt opplysninger.

TV 2 får utlevert følgende legemidler på apoteket:

Urinveisinfeksjon : Antibiotikumet Selexid blir skrevet ut på under to minutter etter innsendt skjema. Dette uten å sende inn urinprøve.

: Antibiotikumet Selexid blir skrevet ut på under to minutter etter innsendt skjema. Dette uten å sende inn urinprøve. Prevensjon : P-pillen Cerazette blir skrevet ut på 25 minutter etter innsendt skjema. Her blir det ikke foretatt blodtrykksmåling.

: P-pillen Cerazette blir skrevet ut på 25 minutter etter innsendt skjema. Her blir det ikke foretatt blodtrykksmåling. Allergi : Allergimedisin Aerius blir skrevet ut på halvannen time etter innsendt skjema.

– Vårt inntrykk av maja.no og hanshelse.no, basert på den informasjonen vi har fått og vår egen vurdering av nettsidene, er at det fremstår som altfor enkelt å kunne bestille reseptbelagte legemidler slik tjenesten ser ut til å være organisert per nå, sier seniorrådgiver Lisbeth Homlong i Helsetilsynet til TV 2.

– Høres ikke ut som god medisinsk praksis

Helsetilsynet er generelt positivt innstilt til utvikling av ny teknologi og bruk av digitale plattformer i helsetjenesten. Utgangspunktet er likevel at helsehjelpen som ytes skal være forsvarlig, påpeker Homlong.

– Hva er viktig når en lege skriver ut reseptbelagte medikamenter?

– I vurderingen av om en lege kan rekvirere reseptbelagte legemidler uten personlig møte med pasienten, vil det blant annet være av betydning om pasienten tidligere har vært i kontakt med legen, om legen har tilgang til journalopplysninger, om legen kjenner til pasientens sykdomsbilde, hvilken tilstand pasienten befinner seg i og hvilken type legemiddel det gis resept på.

LEGEMIDLER: Vi fikk tak i Aerius, Cerazette og Selexid. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

– Det er ofte nødvendig med personlig undersøkelse før det kan anses som faglig forsvarlig å gi pasienten resept på et legemiddel, sier Homlong.

TV 2 fikk ut resepter på tre ulike reseptbelagte legemidler uten noen form for undersøkelse. Ifølge Legemiddelverket kan feilaktig forskrivning av reseptbelagte medisiner få uheldige konsekvenser for pasienten.

Kritisk til bruk av antibiotika

Et av legemidlene, Selexid, fikk vi resept utskrevet på under to minutter. Dette er et antibiotikum som brukes til behandling av urinveisinfeksjon.

– Antibiotikaresistens er et stort og økende problem, og helsepersonell har en plikt til å bidra til at antibiotika ikke skrives ut unødig, sier Homlong.

Kort tid etter resepten var klar, kunne TV 2 sine reportere hente ut medisinene. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

På spørsmål om hva Helsetilsynet tenker om at vi får utskrevet antibiotika på få minutter uten å være i direkte kontakt med lege, svarer Homlong:

– Dette høres ikke ut som god medisinsk praksis - etter vår vurdering. Skal vi konkludere med at noe er uforsvarlig, må vi imidlertid vurdere hver enkelt sak for seg, sier hun.

Helsetilsynet forklarer videre at det kan være innenfor god medisinsk praksis å gi resept på antibiotika til kvinner med typiske symptomer på urinveisinfeksjon uten å undersøke urin, men da skal legen kjenne til pasienten fra før eller ta pasienten inn til fysisk konsultasjon dersom de ikke kjenner til vedkommende.

MAJA: Slik ser skjemaet ut på maja.no når man fyller ut opplysninger. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Homlong mener imidlertid det fremstår som altfor enkelt å kunne bestille reseptbelagte legemidler slik tjenesten ser ut til å være organisert i dag.

– Pasienter som legen ikke kjenner fra før av og ikke har journalopplysninger om, kan svare på enkle spørsmål uten å være i kontakt med lege og i løpet av noen minutter få resept på ulike legemidler.

– Hva tenker du om det?

APOTEKET: Ingen av TV 2-reporterne har benyttet legemidlene vi fikk på resept fra maja.no og hanshelse.no - selv om disse er tatt ut. TV 2-reporterne har selv betalt for tjenesten. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

– Dette er etter vårt syn problematisk og kan blant annet bidra til unødvendig antibiotikabruk. Behandling med andre legemidler på tvilsom indikasjon, det kan bidra til overbehandling, det kan påføre pasienter unødvendige utgifter og pasienter kan i verste fall få uforsvarlig helsehjelp.

I tillegg til antibiotika fikk TV 2s reporter utskrevet førstegangsforskrivning av p-pilletypen Cerazette ved å fylle ut et skjema om sykdomshistorikk.

Her ble det imidlertid ikke målt blodtrykk slik Helsetilsynet opplyser at det vanligvis skal gjøres ved en klinisk konsultasjon.

– Ved førstegangsforskrivning av p-piller er det god praksis at pasienter kommer til konsultasjon, og at det tas opp relevant sykehistorie og klinisk undersøkelse - og blodtrykk skal måles, sier Homlong.

Uenig i kritikken

TV 2 har vært i kontakt med kjendislegen Harald Dobloug, som er daglig leder i Legevisitt AS, og som eier og drifter de to nettsidene maja.no og hanshelse.no.

Harald Dobloug er daglig leder i Legevisitt AS. Foto: Stine Moen

Han tilbakeviser kritikken:

– Pasienter som får forskrevet p-piller fra Maja.no må gi blodtrykk før oppstart. Det kan de gjøre kostnadsfritt ved et av flere hundre apotek vi samarbeider med, sier Dobloug til TV 2.

– Hvorfor ble det ikke målt blodtrykk i vårt tilfelle?

– Cerazette er ikke en type p-pille som krever blodtrykk før oppstart, sier Dobloug til TV 2.

– I tråd med medisinsk praksis

– All vår medisinske praksis er basert på gjeldende norske retningslinjer. Gjennom kontinuerlig kvalitetsarbeid, vår medisinsk ansvarlige lege og våre rådgivende leger sikrer vi at våre behandlinger er oppdaterte og i tråd med medisinsk praksis, sier Dobloug til TV 2.

Leger som rekvirerer legemiddel har ifølge loven ansvar for å undersøke og vurdere pasienten på forsvarlig måte og i den forbindelse ta stilling til om det er grunnlag for behandlingen. Bruk av skriftlige opplysninger, og/eller digitale virkemidler ved vurdering av pasienten, endrer ikke grunnleggende behandlingsmessige ansvarsforhold.

– Hvordan kan man ta en faglig god nok vurdering i løpet av to minutter mht. foreskrivning av antibiotika?

– Vi har laget et digitalt system som gjør at enkelte pasientgrupper raskt kan få faglig god vurdering av våre leger. De fleste pasienter som henvender seg til oss med symptomer på urinveisinfeksjon, blir bedt om å fysisk oppsøke lege for undersøkelser. De som vi kan diagnostisere med ukomplisert urinveisinfeksjon, skal etter gjeldende norsk praksis ikke få gjennomført undersøkelser, sier Dobloug.

TILSYN: Helsetilsynet kan ikke på nåværende tidspunkt svare på om de skal åpne tilsyn mot Legevisitt eller ikke. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Alle pasienter som får behandling fra oss, får en individuell vurdering av en av våre leger. Pasienter som er i behov av fysisk undersøkelse eller supplerende undersøkelser som urinprøve eller klinisk undersøkelse, blir bedt om å oppsøke fysisk lege og får beskjed om at de dessverre ikke kan få hjelp gjennom våre digitale tjenester, opplyser Dobloug.

Uenig om blodtrykksmåling

Ifølge Helsetilsynet krever god og trygg behandling med p-piller som prevensjon til kvinner at man ved oppstart av p-piller måler blodtrykk. Det krever en klinisk undersøkelse, altså en fysisk konsultasjon.

Dette er Dobloug uenig i.

– Hvis legen vurderer at pasienten bør bruke prevensjon som ikke gir økt risiko for hjerte-/karsykdom, skal ikke blodtrykket tas i forkant.

Ved få tastetrykk besvarer vi spørsmål om alder, kjønn og sykdomshistorikk. Prosessen tar noen få minutter - før man til slutt betaler noen hundrelapper for tjenesten. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Han viser til at det blant annet gjelder såkalte «gestagenpreparater» som Cerazette.

– At Cerazette kan gi blodtrykksstigning er feil, sier Dobloug og viser til preparatomtalen i Felleskatalogen.

– Cerazette er en av få typer prevensjon man kan få forskrevet uten å måtte ta blodtrykket i forkant, hvilket er helt i tråd med gjeldende retningslinjer, fastholder Dobloug.

Kan ikke svare på tilsyn

Helsetilsynet kan ikke på nåværende tidspunkt svare på om de skal åpne tilsyn mot Legevisitt eller ikke.

– Vi må drøfte om dette er noe vi skal gå videre med. Jeg kan ikke på nåværende tidspunkt svare på om vi vil åpne tilsyn mot denne virksomheten.

Til informasjon: Ingen av TV 2-reporterne har benyttet legemidlene vi fikk på resept fra maja.no og hanshelse.no - selv om disse er tatt ut. TV 2-reporterne har selv betalt for tjenesten.