Cleo (4) ble bortført under campingtur – nå erkjenner kidnapperen straffskyld

Mandag denne uken erkjente 36 år gamle Terence Darrell Kelly straffskyld etter kidnappingen av fire år gamle Cleo Smith i Australia.

The Sydney Morning Herald skriver at Kelly satt og så ned under hele høringen, og at det eneste ordet han sa var «skyldig».

Ifølge politiet skal ikke mannen ha noen forbindelse til verken Cleo eller familien.

Den fire år gamle jenta forsvant under en campingtur med familien den 16. oktober 2021.

18 dager senere ble hun funnet over 70 kilometer fra stedet hun forsvant, etter at australsk politi tok seg inn i et låst hus i byen Carnarvon.

Hør Cleos første ord da hun ble funnet av politiet i videovinduet øverst i saken.

Bleier og dukker

Da politiet tok seg inn i huset, fant de Cleo inne på et soverom hvor hun satt og lekte. I huset skal politiet ha funnet et rom fullt av dukker. Kort tid før arrestasjonen skal naboer ha stusset over at mannen kjøpte bleier.

«Mitt navn er Cleo», svarte fireåringen da politiet spurte hvem hun var. Kidnapperen ble pågrepet på gaten like i nærheten av huset.

Politiet har beskrevet søket etter fireåringen som å lete etter nåla i høystakken.

Vil endre Cleos navn

Flere australske medier skriver at 36-åringens erkjennelse kom som en overraskelse, og at det var ventet at rettssaken ville bli en langvarig prosess, skriver BBC.

Kelly sitter nå varetektsfengslet og må møte i Perth tingrett i mars.

I forrige uke skrev australske News.com at fireåringens foreldre nå vurderer å endre datterens navn, for å skjerme henne fra uønsket oppmerksomhet omkring bortføringen.