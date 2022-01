Superstjernen kryptisk om egen fremtid

Det hersker en viss usikkerhet om Tom Brady er villig til å spille nok et år. Enn så lenge holder den levende legenden kortene tett til brystet.

Tom Brady og hans Tampa Bay Buccaneers greide ikke å forsvare NFL-tittelen. Laget tapte kvartfinalen mot Los Angeles Rams 27-30 tross en fenomenal opphenting.

Bucs lå under 3-27 og så ut til å bli utklasset på hjemmebane, men hjemmelaget utnyttet flere balltap hos gjestene og spiste opp forspranget i den siste perioden. 42 sekunder før slutt var Bucs à jour på 27-27, og det gikk mot forlenging.

Rams hadde imidlertid nok tid igjen til å regissere et siste angrep. En lang pasning fra Matt Stafford til Cooper Kupp fikk laget i posisjon slik at kicker Matt Gay kunne sparke vinnerpoengene med kampens siste ballberøring.

ET SPARK AVGJORDE: Matt Gay (8) sikerer seieren for Los Angeles Rams i NFL-kvartfinalen mot Tampa Bay Buccaneers. Foto: John Raoux

Likevel er det Tom Brady alle snakker om, var dette hans siste kamp som NFL-spiler?

Hemmelighetsfull

Det var en tydelig skuffet Tom Brady som stilte til pressekonferanse etter tapet mot LA Rams.

– Jeg har ikke rukket å tenke mye på det. Jeg tar en dag av gangen, så får vi se hva det blir til.

På dette punktet av sesongen har det blitt en vane for journalister og fans at Brady uttaler at han absolutt er tilbake neste sesong. Det har derimot ikke skjedd, ennå.

Usikkerhet og forskjellige meninger

Kilder nær til superstjernen uttalte til NFL.com at det er umulig å si hva utfallet vil bli. Riktignok vil det ikke overraske om neste sesong spilles uten legenden.

Bucs-trener Bruce Arinas fortalte til The Tampa Bay Times at han ville bli lettere sjokkert om Brady ikke skulle returnere for nok en sesong. Hans mening baserer seg på Bradys positive holdning på trening.

Tom Brady har tidligere ytret at han vil spille til han er 45 år gammel, kanskje til og med 50. August 2022 fyller han nettopp 45, men det gjenstår fortsatt ett år av hans kontrakt med Tampa Bay Buccaneers.

Spørsmålet er altså om kroppen takler nok en sesong med hard trening. Enn så lenge er det lite som tyder på negative svar.

– Jeg føler meg bra, fortalte en kortfattet Brady i samme intervju etter nattens tap.

Det eneste som er sikkert er at Brady fortsatt holder nivået i NFL. I sin 22. sesong på høyeste nivå har han flest touchdowns og passing yards, hvilket betyr at han leverer en av sine beste sesonger, og det som 44-åring.

