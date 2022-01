Bilsalget i Norge satte rekord i fjor, med 176 000 nye personbiler. Elbilene sto for 65 prosent av dette. Tar vi med ladbare hybrider, var andelen elektrifiserte biler hele 86 prosent.

I tillegg ble det omsatt 528.000 bruktbiler, som også var høyere enn den gamle rekorden fra 2020.

Mye tyder på at det kan bli nye rekorder i år. Vi gikk nemlig inn i 2022 med en rekordstor ordrereserve hos bilimportørene, altså biler som er bestilt, men ikke utlevert ennå.

Nedgang for bensin og diesel

Nå viser en stor undersøkelse gjort på Østlandet at hver fjerde husstand her planlegger å kjøpe ny bil i år. Samtidig fortsetter elbilandelen å øke.

– Hele 15 prosent planlegger å kjøpe ny elbil i år. Til sammenligning planlegger syv prosent av husholdningene å kjøpe en bensin- eller dieselbil, mens tre prosent vil kjøpe en hybridbil. Det er en liten nedgang for bensin- og dieselbil og en videre oppgang for elbil sammenlignet med for et år siden, sier Heidi Jakobsen.

Hun er ansvarlig for privatmarkedet i SpareBank 1 Finans Østlandet, som blant annet finansierer bilkjøp gjennom lån og leasing.

Det ble levert ut rekormange biler i fjor. Men dette kunne vært enda høyere hvis tilgangen på biler hadde vært bedre. Mange modeller har nemlig ventelister.

Nye storselgere

På 1980-tallet ble det høye bilsalget under jappetiden etterfulgt av en nedtur over flere år. Banken frykter ikke det vil gjenta seg, men tror heller på nye salgsrekorder.

– Vår undersøkelse viser en vekst i forbrukernes planer om å kjøpe ny bil sammenlignet med for ett år siden. Bilimportørene har også en rekordhøy ordrereserve, som forhåpentligvis kommer til levering i år. I tillegg er det lansert nye elbilmodeller som antas å bli storselgere i 2022, og flere er på trappene, sier Jakobsen.

Hun forteller at den internasjonale mangelen på databrikker er et usikkerhetsmoment som vil bidra til å begrense tilførselen av nye biler til Norge.

Også bruktbilomsetningen satte rekorder i fjor. Slik har det vært helt fra noen måneder inn i pandemien. Foto: CarNext.

Spare titusenvis av kroner

– Likevel tror vi dette vil påvirke produksjonen i et noe mindre omfang enn i fjor. Alt i alt tror vi derfor på nye salgsrekorder for både nye og brukte biler i år, sier Jakobsen.

Som en del av Hurdalsplattformen til Ap- og Sp-regjeringen er det foreslått å innføre moms på elbiler over 600.000 kroner. Det kan bli aktuelt at dette innføres fra og med 2023, og det kan bidra til å øke salget av de dyrere elbilene i inneværende år.

– At folk potensielt kan spare titusenvis av kroner ved å sikre seg levering av elbil før nyttår, kan føre til at en del fremskynder kjøpet sitt, tror Jakobsen.

