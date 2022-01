Jeanette Dørmænen dømt til 21 års fengsel for å ha drept barna sine

Jeanette Dørmænen (37) har trukket anken etter at hun ble dømt for å ha drept sønnene sine. Dermed blir dommen på 21 års fengsel fra tingretten stående.

Den 19. juli i 2020 rykket nødetatene ut til en brann i en leilighet på Skårer i Lørenskog. I boligen fant de brødrene Mikael (7) og Gabriel (1) døde. Moren deres, Jeanette Dørmænen, ble også funnet skadet i leiligheten.

Hun ga uttrykk for at det var sønnenes far, Juma Iraki, som sto bak drapene. Da faren kom til leiligheten for å hente med seg brødrene på sommerferie, fikk han to beskjeder: Sønnene hans var døde og han var siktet for å ha drept dem.

I boligen fant politiet flere håndskrevne brev som gjorde at mistanken ble rettet mot mor. Siktelsen mot faren ble etter kort tid frafalt, mens Dørmænen ble siktet for dobbeltdrap.

10. juni i fjor ble Dørmænen dømt til 21 års fengsel.

Døde av kvelning

I retten forklarte 37-åringen at hun ikke husker drapene, men erkjente at det ikke kan vært noen andre enn henne som begikk ugjerningene.

OFRE: Brødrene Mikael og Gabriel ble drept av sin egen mot mens de lå og sov. Foto: Privat

Den endelige obduksjonsrapporten viser at de to barna døde av kvelning.

I tingretten kom det frem at Dørmænen hadde vært i en livskrise over lengre tid da drapene skjedde. Samlivsbruddet med ektemannen og at hun hadde tenkt på å ta sitt eget liv var et tema i saken.

I forlengelsen av dette ønsket hun «ikke å la barna være alene uten henne».

Dørmænen har vært innlagt på psykiatrisk sykehus etter drapene.

Ble funnet tilregnelig

Etter planen skulle ankesaken opp for Eidsivating lagmannsrett denne uken, men Dørmænen valgte å trekke anken i siste liten.

– Det har vært en lang prosess. Vi har snakket med henne fortløpende siden hun fikk dommen i tingretten. Hun hadde det vanskelig da, og hun har det vanskelig nå, sier forsvarer Gunhild Lærum til TV 2.

FORSVARER: Advokat Gunhild Lærum opplyste mandag om at Jeanette Dørmænen trekker anken sin. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Et tema forsvarerne har ønsket å belyse i retten, er hvorvidt kvinnen var tilregnelig eller ikke da drapene ble begått.

– Vi har to sakkyndige som mener hun er tilregnelig. Da vi ikke fikk oppnevnt nye sakkyndige, mente vi at det var vanskelig å nå gjennom, sier Lærum.

Hedrer sønnene

Faren til Mikael og Gabriel, Juma Iraki, valgte i november å gi et større intervju i Vårt Lille Land på TV 2.

Der fortalte han om dagen som forandret livet hans for alltid. Iraki snakket også om tiden etterpå. Blant annet om hvordan han hedrer sønnene sine gjennom en stiftelse.

Juma Iraki ønsker ikke å kommentere at anken trekkes. TV 2 har heller ikke lyktes med å få en kommentar fra hans bistandsadvokat.