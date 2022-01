BBC: Storbritannia henter ut ambassadeansatte i Ukraina

Om lag halvparten av de ansatte ved Storbritannias ambassade i Ukraina skal hentes hjem, ifølge BBC. Det skjer samtidig som at frykten for en russisk invasjon av landet øker.

Saken oppdateres.

Britiske myndigheter sier der ikke er en direkte trussel mot britiske diplomater, men likevel vil halve staben i Kyiv vil returnere til Storbritannia, melder BBC.

Det skjer bare timer etter at USA varslet at de nå vil hente hjem igjen familiene til ambassadeansatte som befinner seg i landet.

EU vil på sin side ikke hente hjem diplomater eller deres familiemedlemmer i denne omgang.

Bakgrunnen for den amerikanske beslutningen er frykten for en russisk invasjon i Ukraina. Det Hvite hus har den siste tiden trappet opp retorikken, og nylig varslet amerikanske myndigheter at Russland kan iverksette et angrep på Ukraina «når som helst».

Russiske myndigheter benekter at de har slike planer.