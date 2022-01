Tvilling-influenserne er koronasmittet

GOD KVELD NORGE (TV 2): Wanda Mashadi og Vita Mashadi er i isolasjon etter å ha testet positivt for korona.

Influenser og TV-personlighet Wanda Mashadi har testet positivt for korona, det deler hun selv på sin Instagramkonto.

Gleder seg til å komme ut av isolasjon

– Å sitte isolert med Covid er kjedelig, men jeg overlever med Vita, masse serier, god mat, og fine venner som kommer med masse digg på døren, skriver hun.

På Instastory deler hun også bilde av en positiv hurtigtest:

– Gleder meg til å komme meg ut av isolasjon. Savner så iherdig å trene og være ute, skriver hun.

På et av bildene hun deler ser man også at hun er sammen med tvillingsøsteren sin Vita Mashadi. Hun skriver også at hun har vært fire dager i isolasjon.

Vita Mashadi delte bilde av to positive hurtigtester for tre dager siden.

Brudd

Etter å ha delt seng i mange år, kunne Vita og Wanda Mashadi i fjor dele nyheten om at de hadde kjøpt leilighet sammen med hvert sitt soverom.

Tvillingene er kjent fra TV-program som «Kompani Lauritzen», «Med Monsen på villspor» og sin helt egen serie «Vita og Wanda» på NRK.

For kort tid siden ble det kjent at Wanda Mashadi og ekskjæresten Mats Sølland hadde gått hvert til sitt.

– Takk for fine år sammen, ladden. Våre veier har skilt seg, og reisen videre går som venner, skrev Mashadi på Insgtagram.