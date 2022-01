I Tyskland er det som kjent enkelte veistrekninger der det ikke er noen fartsgrenser. Autobahn er derfor populær for de som vil teste ut sports- og superbilene sine.

Og akkurat det var det den tjekkiske forretningsmannen Radim Passer ville gjøre. Passer skal ha en formue på rundt 300 millioner dollar, og har dermed råd til å unne seg noen av verdens raskeste biler. For eksempel har han en Bugatti Veyron. Den har han kjørt på Autobahn i 402,5 km/t.

Men det syntes han ble litt snaut. Så han kjøpte oppfølgeren: Bugatti Chiron. Og gjorde seg klar for et nytt rekordforsøk.

Ny fartsrekord

Chiron er bygget rundt en 8-liters W16-motor på 1.500 hestekrefter – som har et dreiemoment på 1.600 Nm. Fire turboer jager opp trykket – og kan sende Chiron opp til en toppfart langt nord for 400 km/t. Det er dekkene som gjør at toppfarten begrenses til 420 km/t.

En sommerdag, klokken 04.50 om morgenen, satte Passer seg bak rattet, kjørte ut på en nesten tom Autobahn – og lot de enorme kreftene i bilen få fritt spillerom.

Han tok ikke foten av gasspedalen før speedometeret viste 414 km/t.

Bugatti Chiron har et særpreget design – både utvendig og innvendig.

Kommer med kritikk

I utgangspunktet er selv ikke dette et brudd på loven, da det altså ikke er noen fartsgrenser på disse veiene.

Likevel har transportdepartementet i Tyskland reagert, etter at Passer delte en video av stuntet sitt på YouTube. De er slett ikke imponert over kjøringen.

De har sendt en uttalelse der de kritiserer businessmannen, og mener at han har satt andres liv og helse i fare med kjøringen sin.

Med "riktige" dekk kan denne bilen kjøre i nærmere 500 km/t.

– Sikkerhet var prioritert

De sier videre at de anser kjøringen som et brudd på den viktigste veitrafikkregelen: "Man skal kjøre slik at ingen andre blir skadet, truet eller hindret eller skape hinder utover det som er uunngåelig den gitte situasjonen"

Passer på sin side, gjør et poeng av at man gjorde så godt man kunne for å sikre at sikkerheten var ivaretatt.

– Sikkerhet var prioritert, så forholdene måtte ligge til rette, sier han.

Han takker i klippet Gud for gode kjøreforhold i forbindelse med rekordforsøket.

Vil ha bort fri fart-strekninger

Partiet De Grønne i Tyskland, som kan sammenlignes med Miljøpartiet De Grønne i Norge, ønsker å få en slutt på fri fart, skriver Assosiated Press (AP).

De Grønne ser for seg en maksimal fart på 130 km/t på Autobahn, som del av tiltakene for å redusere CO2-utslippene i landet.

Ordningen har vært diskutert flere ganger de siste årene, men fortsatt er det altså enkelte strekninger som har fri fart.

Tyskland er for øvrig det eneste landet i verden som har denne løsningen.

Her kan du se klippet som Passer har helt på YouTube.

