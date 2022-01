Fotballryktene: – Store sjanser for at Guardiola takker ja til sensasjonell trenerjobb

Pep Guardiola kan på sensasjonelt vis komme til å bli Nederlands nye landslagssjef når tiden i Manchester City er over, melder Sky Sports News. Spanjolen skal selv ha et ønske om å følge i fotsporene til sin mentor Johan Cruyff.

TIL NEDERLAND? Pep Guardiola. Foto: DYLAN MARTINEZ

The Daily Mail hevder å ha kjennskap til at det er store sjanser for at Guardiola vil ta over Nederland når han bestemmer seg for å forlate Etihad Stadium. Det nederlandske fotballforbundet (KNVB) er representert av Guardiolas bror Pere, som er tilknyttet det nederlandske agentselskapet SEG.

Arsenals jakt på Dusan Vlahovic fortsetter med uforminsket styrke, men London-klubben får nå enda tøffere kamp om serberens signatur fra Juventus. Serie A-klubben skal nylig ha kommet med et tilbud til Fiorentina-eier Rocco Commisso som totalt sett er høyere enn det Arsenal er villig til å by, ifølge Times.

Liverpool snuser på Real Madrids 19 år gamle stortalent Eduardo Camavinga, og det er ventet at et bud på midtbanespilleren fra Anfield kan dukke opp når som helst, rapporterer spanske El Nacional.

Samtidig jakter Liverpool også på Fulhams 19 år gamle kantspiller Fabio Carvalho, melder Fabrizio Romano på Twitter.

Manchester Uniteds Jesse Lingard har gjort det klart at han vil forlate klubben for å få mer spilletid, og nå åpner manager Ralf Rangnick for å låne ut 29-åringen i januar, melder Manchester Evening News.

Tottenham åpner for å selge både Dele Alli og Giovani Lo Celso, begge 25 år gamle, for å frigjøre midler til nye spillere som Antonio Conte mener kan styrke troppen betraktelig, melder Goal.

Brentford er i ferd med å sluttføre forhandlingene med Christian Eriksen om en kontrakt på seks måneder, melder Sky Sports.

Newcastle United nærmer seg et kjøp av den 25 år gamle nederlandske venstrebacken Mitchel Bakker fra Bayer Leverkusen. Det melder The Mirror.

Newcastle jakter også på Atalanta-spissen Duvan Zapata. 30-åringen har fått en prislapp på omlag 80 millioner kroner, melder HITC.