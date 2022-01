Ruud droppet X Games på grunn av smittefrykt

Birk Ruud var hjemme under et av årets store begivenheter.

Mens snowboarderne med Marcus Kleveland i spissen sto for et medaljerush i Aspen i helgen, valgte Norges fremste freeski-håp Birk Ruud å bli hjemme i Oslo.

Han har isolert seg av frykt for å bli smittet av covid-19 før avreise til OL i Beijing.



Setter press på seg selv

For Ruud handler alt om å vinne gull i Kina.

– Jeg gjør alt jeg kan for å stå så mye på ski som mulig. Jeg har en bra skifølelse, og så kan jeg ikke gjøre så mye annet enn å bruke de ressursene jeg har med meg her hjemme, sier Ruud til God Morgen Norge.

Han lar seg ikke stresse av å gått glipp av flere konkurranser.

– Jeg visualiserer mye i hodet. Bruker hodet til å jobbe.

Nå reiser han til vinterlekene som et av nasjonens største gullhåp. Det presset lever han godt med.

– Jeg har alltid følt på press fra meg selv. Det vil alltid komme fra meg selv. Det er veldig kult å være en medaljefavoritt. Det ser jeg bare på som en positiv ting, men presset er bare mine egne forventninger til meg selv, sier Ruud.

Målet er to gull.

Det ville vært drømmen. Forhåpentligvis vil jeg få en fantastisk opplevelse.

For første gang på lenge ble ikke X Games vist på norske skjermer.

– Jeg synes det er synd. Men jeg vet at sakte, men sikkert får vi mer seertall. Vi er på vei opp. Jeg liker å se det langsiktig, så hvis vi ser sånn fem år tilbake, så føler jeg at vi er på vei opp. Vår tid kommer.

Sponsorflukt

Samtidig må snowboarderne betale reiser til stevner selv ettersom brettforbundet har mistet alle sponsorene sine.

Ruud og resten av freeski-kjørerne hører innunder Skiforbundet, og blir ikke påvirket av det store sponsorfrafallet. Snowboard-ekspert Jonas Greve mener som flere at Norges actionsport-utøvere ikke får den oppmerksomhetene de fortjener.

Han reagerer blant annet på at Marcus Kleveland ikke fikk en eneste nominasjon på årets Idrettsgalla. Han frykter det store inntektstapet skal gå utover rekrutteringen til sporten.

– Det er klart at det er kritisk for eliteutøverne som må finansiere noe av satsingen selv. Det andre er jo på grasrot-nivå med Norgescup og NM. Jeg tror at korona har gjort det vanskelig. Sponsorkranen ble skrudd igjen på grunn av det.

– Men når det er sagt, så må man jo se fremover og tenke at det er en fantastisk mulighet med Klevelands resultater i X Games og OL som kommer nå. Det er jo en kjempemulighet for å kapre nye sponsorer, sier Greve.