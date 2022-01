Koronakommisjonen skal ikke granske Støre-regjeringen

Kommisjonen har bestemt seg for å sette en frist for sitt arbeid 31. oktober 2021. Det som har skjedd etter denne datoen, blir ikke en del av granskningen, melder Aftenposten.

– Vi satte denne datoen på eget initiativ. Kommisjonen bestemte seg relativt tidlig for at vi måtte sette et fast tidspunkt for hvilke tiltak vi skulle granske, sier Egil Matsen.

Matsen overtok som leder av Koronakommisjonen etter at professor emeritus Stener Kvinnsland trakk seg i fjor.

Allerede i juni besluttet kommisjonen å sette strek 31. oktober, ifølge Matsen. Dette ble gjort uten å informere regjeringen.

– Det er mye arbeid bak hvert av temaene vi gransker. Derfor fant vi ut at det var riktig å sette en frist fremfor å løpe etter nye tiltak som kommer, fremholder Matsen, som sier de nylig informerte regjeringen om beslutningen.

– Jeg og sekretariatsleder hadde et kort møte med statsministeren tidlig i januar. Mitt råd til statsministeren var å holde på tidsplanen, sier Matsen.

Jonas Gahr Støre bekrefter at han, justisministeren og helseministeren ble orientert i januar.

– Dette er altså ikke en beslutning som regjeringen har vært inne i, og den ble tatt før vi tiltrådte, skriver Støre i en epost til Aftenposten.

