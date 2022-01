Støre om Taliban-besøk: – Riktig å gjøre akkurat nå

NEW YORK (TV 2): Jonas Gahr Støre sier han forstår at Taliban-besøket vekker reaksjoner. Men han mener det er riktig å invitere Taliban på grunn av den prekære situasjonen i landet.

Statsminister Jonas Gahr Støre er i New York denne uken for å lede flere møter i FNs Sikkerhetsråd, blant annet om Afghanistan. I natt norsk tid møtte han pressen for å svare på kritikken mot møtene som nå foregår med Taliban på norsk jord.

RIKTIG: Jonas Gahr Støre mener det er riktig at Norge tar imot delegasjonen. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Jeg skjønner at mange reagerer når de ser Taliban i Norge. Det er en bevegelse som har stått for terrorhandlinger. Det er en bevegelse som har tatt over Afghanistan. De har verdier som ligger langt fra våre, sier Støre til TV 2.

Likevel mener han det er riktig at Norge legger til rette for møtene. Utenriksminister Anniken Huitfeldt skal på sin side ikke møte delegasjonen.

– Så de er egentlig ikke på besøk til Norge, men Norge legger til rette for et møte hvor de møter afghanske sivile, og så møter de USA, EU og FN. Og Norge legger til rette. Det mener jeg er riktig å gjøre akkurat nå, sier Støre.

Serena-hotell

Etter at Taliban tok over Afghanistan i august i fjor har situasjonen i landet forverret seg, og landet står nå ovenfor en humanitær katastrofe.

– Det er 9-10 millioner som er i akutt fare for å sulte. Én million barn. Et land som står i fare for å kollapse fullstendig, Det kan bli store flyktningstrømmer og vi vet hvordan terroren har kunnet bite seg fast i det landet før, og da må vi rett og slett utfordre de som sitter og styrer, sier Støre.

Et av medlemmene av delegasjonen er Anas Haqqani. Hans lillebror Sirajuddin Haqqani er leder for nettverket som sto bak terrorangrepet mot Serena Hotel i 2008, der Dagbladet-journalisten Carsten Thomassen mistet livet.

PÅ PLASS: Anas Haqqani etter hans ankomst Soria Moria hotell i Oslo. Foto: Javad Parsa / NTB

– Det er ikke vi som har satt sammen den delegasjonen. Dette er folk som har hatt ettersøkninger på seg og vært sperret fra å reise. Nå er de sperringene lettet for å kunne foreta denne type reiser, sier Støre til TV 2.

Anerkjenner ikke Taliban

Møtene har skapt sterke reaksjoner, spesielt fordi Taliban ble hentet i privatfly, og budsjettet, som var på til sammen syv millioner norske kroner. Tidligere ordfører i Oslo, Fabian Stang, sier at selv om norske myndigheter sier de ikke anerkjenner Taliban, så gir bildene et annet inntrykk.

NAIVT: Tidligere ordfører i Oslo mener at regjeringen er naiv som inviterer Taliban-delegasjon til Norge. Foto: Audun Braastad / TV 2

– Dette er usedvanlig naivt. Norske myndigheter er tydelige på at dette ikke er en anerkjennelse av Taliban, men se på bildene de selv har lagt ut. De sitter blide på et privatfly, og føler seg så til de grader anerkjent, sier Stang til TV 2

Støre sier derimot at invitasjonen til Norge ikke dreier seg om noen anerkjennelse av Taliban.

– Vi anerkjenner ikke Taliban når de er i Norge og vi kommer ikke til å gi penger via Taliban. Men vi må kunne gi hjelp til Afghanistan uten at Taliban stopper det, sier Støre.