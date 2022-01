Håndballgutta brøt forbannelsen – slo Spania for første gang siden 1997

Spania - Norge 23-27 (11-14)

De norske håndballgutta slo Spania 27-23 i hovedrunden søndag kveld.

Det er første gang siden 1997 og 19 kamper at Norge slår Spania, som også tapte for første gang på 17 kamper i EM.

Norge, Sverige og Spania står nå alle med seks poeng før den siste kampen i hovedrunden. Tirsdag er det Polen-Spania og Sverige-Norge. Norge har best målforskjell.

– Det er ikke noe mindre enn helt fantastisk. Jeg synes vi gjorde en veldig god match. Det var kjempedeilig, sier Norge-målvakt Torbjørn Bergerud til TV 2.

– Vi har egentlig bare bygget videre på det vi har vært gode til de siste matchene og vi fortsetter fremgangen vår, og utviklingen gjennom mesterskapet, så må vi jo si at dette ser ganske fornuftig ut, sier målvakten.

Sebastian Barthold ble toppscorer for Norge med seks fulltreffere mot Spania.

Norsk forsprang

Etter en tidlig 2-0-ledelse til Spania, scoret Norge fem på rappen og gikk opp i 5-2. Christian Berges menn holdt seg i føringen resten av omgangen.

Norge ledet på det meste med fem mål på 10-5 midtveis i første omgang, men tre strake scoringer av spanjolene gjorde at det norske forspranget krympet ned til kun to mål. Håndballgutta var minst to mål foran resten av omgangen. Like før pause spilte Norge for en femmålsledelse, men Harald Reinkind spilte bort ballen til Miguel Sánchez-Migallón, som kunne sette inn 11-14.

Det ble også pauseresultatet etter en omgang der Torbjørn Bergerud sto strålende bakerst for Norge og hadde en redningsprosent på nesten 42.

42 PROSENT: Torbjørn Bergerud storspilte i første omgang. Foto: Annika Byrde / NTB

– Defensivt har vi fått veldig bra treff. Vi har nesten bare sluppet inn mål på kontringer og undertall. Spania er vanskelige med sitt forsvarsspill. De har vunnet de fleste kampene ved å sørge for at motstanderne gjør tekniske feil, før de kontrer. Det er viktig ikke å bli frustrerte, men være tålmodige, sa landslagsassistent Jonas Wille til Viaplay.

Spania ett mål bak

Landslagssjef Christian Berge overrasket i andre omgang med å starte med Kent Robin Tønnesen, Sander Øverjordet og Erik Toft.

Norge en blytung åpning på andre omgang da både Vetle Eck Aga og Kent Robin Tønnesen ble utvist samtidig, men tominuttersperioden endte med ett mål til hvert av lagene etter en kanonkule fra mesterskapsdebutant Toft.

Torbjørn Bergerud slet med å få like klaff i andre omgang som før pause, og GOG-målvakten ble erstattet av Kristian Sæverås. Ti minutter inn i andre omgang var spanjolene bare ett mål bak, men Norge svarte med å gå opp i en firemålsledelse i løpet av de neste fem minuttene.

Håndballgutta hadde full kontroll i sluttminuttene og kunne endelig juble for seier mot Spania.

TOK ANSVAR: Kristian Sæverås leverte varene da han kom inn for Torbjørn Bergerud i starten av andre omgang. Foto: Annika Byrde / NTB

I siste minutt fikk Vetle Eck Aga sin tredje tominutter og fikk rødt kort.

Norge var uten Thomas Solstad, som er isolert med mageinfeksjon. Så langt har ikke det norske laget vært rammet av koronaviruset.