Taliban: – Et skritt nærmere internasjonal anerkjennelse

Lørdag kveld ankom Taliban-delegasjonen, som består av 15 menn, Norge. I tre dager skal det holdes møter på Soria Moria hotell i Oslo.

Taliban-delegasjonen skal møte representanter fra blant annet Norge, USA, EU, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia.

Taliban erobret Kabul 16.august i fjor, og den humanitære krisen i Afghanistan er stor. Samtalene i Norge skal dreie seg om menneskerettigheter og nødhjelp.

Ikke internasjonalt anerkjent

Ingen land har ennå offisielt anerkjent Taliban-styret, som var notorisk for grove brudd på menneskerettighetene da de siste hadde makten i Afghanistan.

Nå mener de imidlertid selv at møtene symboliserer et skritt i retningen av anerkjennelse.

– Det er absolutt et skritt mot anerkjennelse av myndighetene, og kan hjelpe med å fjerne et feil bilde av afghanske myndigheter, sier Shafe Azam til TV 2 og resten av pressekorpset på Soria Moria hotell. Han er direktør for økonomiske relasjoner ved Utenriksdepartementet i Afghanistan.

– Hvorfor tror du dere ikke er anerkjent ennå?

– Jeg mener alle regler, alle krav, som trengs for anerkjennelse er utført. Det er alt.

– Ikke en anerkjennelse

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) har tidligere uttalt at det ikke er snakk om noen anerkjennelse av Taliban-styret.

– Disse møtene innebærer ikke en legitimering eller anerkjennelse av Taliban, skriver hun i en kronikk lørdag.

– Afghanistan står overfor en enorm humanitær katastrofe, og kvinners fremtid er truet. Derfor snakker vi direkte med Taliban, understreket hun i en annen uttalelse fredag, og forklarte at det ikke kan tillates at den politiske situasjonen i landet fører til en enda verre humanitær katastrofe.

IKKE ANERKJENT: Taliban-styret er ikke internasjonalt anerkjent, men Shafe Azam (t.h.) mener de kvalifiserer til det. Avbildet her på Soria Moria hotell, med Dr. Abdul Bari Omar, Talibans viseminister for helsetjenester for Asia Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Diskuterer kvinners rettigheter

Blant menneskerettighetene flere av de vestlige representantene vil ta opp med Taliban, er afghanske kvinners rettigheter.

Jenter som nektes å gå på skole, og kvinner som ikke slipper til i arbeidslivet, er blant det som skal diskuteres.

Azam hevder det at jentene ikke får gå på skole skyldes økonomiske problemer, blant annet som følge av pandemien. Han avkrefter også at kvinner ikke slipper til på afghanske arbeidsplasser og i maktposisjoner.

– Ingen kan benekte deres rettigheter. De vil ta del i oppbyggingen av landet, sier Azam.

På spørsmål om hva han tenker om at kvinners rettigheter likevel er et stort fokusområde for møtene, svarer han det absolutt er et fokus, men at det må ses i sammenheng med de utfordringene Taliban-styret står overfor i Afghanistan.

Ønsker nødhjelp tilbake

23 millioner afghanere trues nå av sult, og FN sier det trengs 5 milliarder dollar i internasjonal bistand for å håndtere krisen i landet.

Det internasjonale samfunnet har tidligere sagt at det er uaktuelt å gjenoppta bistandsarneidet i Afghanistan, før visse menneskerettigheter er på plass. Som for eksempel skolegang for jenter.

Azam forteller at deres hovedmål for møtene er at humanitærhjelpen til Afghanistan gjenopptas. Det mener han er viktig for å hindre sultkatastrofe i landet gjennom vinteren.