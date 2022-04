Frank Williksen er veteranen i Broom-redaksjonen. Han har jobbet som biljournalist i over 50 år og har testet et stort antall biler i inn- og utland.

Noen biler husker han bedre enn andre. Nå deler Frank minnene med alle Brooms lesere. Denne gang handler det om Alfa 33, en fantastisk kjøreglad mellomklassebil som Alfa Romeo lanserte tidlig på 1980-tallet.

Det har alltid vært noe helt spesielt med navnet Alfa Romeo. Det har unektelig en egen klang, og står for et bilmerke veldig få stiller seg likegyldig til. I alle år har sportslig orienterte Alfa Romeo-modeller stått som et synonym for kjøreglede for bilentusiaster over hele verden; for alle dem som forbinder bilkjøring med noe annet og mye mer enn bare å ta seg fra et sted til et annet.

Mange falt for utseendet - men så kom problemene

Moroa har en pris!

Kort sagt er dette italienske merket et naturlig førstevalg når man gjerne vil ha det moro bak rattet. Slik var det før, og slik er det langt på vei ennå. Dessverre har disse bilene appellert mindre til dem som utgjør den store mengden bilkjøpere, som først og fremst skal ha god plass til hele familien og kjørekomfort som gjør søndagsturen behageligst mulig. Dette er ikke noen typisk Alfa-beskrivelse!

Dessuten har disse bilene gjerne vært litt dyrere, og lave salgstall har gjerne senket bruktverdien såpass at bilholdet totalt lett blir noe dyrere enn med mer «vanlige» familiebiler. Moroa har en pris!

Særpreg, med blant annet ekte treratt. Foto: Alfa Romeo

Dynamiske egenskaper i høysetet

Ikke desto mindre har invitasjoner til lansering av nye modeller fra Alfa Romeo blitt møtt med litt ekstra stor interesse hos oss motorjournalister. Slik var det også da Vi Menn oversendte invitasjon til lansering av nye Alfa Romeo 33 i Nord-Italia sommeren 1983; om det passet for meg å reise dit? Jo takk, det passet helt glimrende!

Dit dro jeg med den erkjennelsen at meget få lager så spennende og kjøreglade biler i tilgjengelige prisklasser. «Hos Alfa er det dynamiske egenskaper som står i høysetet når nye biler konstrueres – ikke støyisolasjon henimot den totale stillhet,» skrev jeg i Vi Menn nr. 42 i 1983, og la til at «Bilen sikter mot de kjøperne i mellomklassen som stille krav til ytelse, og som gjerne betaler litt ekstra for det.»

Bilen tok seg bra ut også fra denne vinkelen. Foto: Alfa Romeo

Ikke til å tro...

I Alfa Romeos modellrekke plasserte Alfa 33 seg mellom Alfasud og Giulietta. Med tid og stunder var det også planen at den helt skulle erstatte den litt mindre Alfasud. De to modellene delte plattform, motorer, girboks og styring. Alt dette fikk altså Alfa 33 i gjennomprøvd utgave fra en mindre bror som i en årrekke hadde vært elsket for sine skarpe kjøreegenskaper.

Det måtte jo bli bra!

Og bra ble det, kunne jeg fortelle mine lesere. «Alfa 33 er en bil med store dynamiske ressurser: Veigrep og stabilitet holder det hardt å få bedre på en femseter, styringen er kjapp, presis og direkte, og bremsene helt glimrende. Som seg hør og bør, er girskiftet noe spesielt.

Prøvekjøring på svingete, landsens veier i Nord-Italia bekreftet fullt ut hvor bra veiegenskaper bilen har: Det er nesten ikke til å tro hvor kjapt den kan kjøres, og hvilke provokasjoner den tar uten å kny.»

Dette er en glemt bilskatt!

Elegant treratt

Motorene bilen kunne leveres med da den kom i 1983, var en 1,3 liter med 79 hk og en 1,5 liter med 85 hk. Begge var velkjente boxer-motorer, som for lengst hadde vist hva de sto for i Alfasud.

Selv kastet jeg meg over toppmodellen, som var Quadrifoglio. Den hadde både den sterkeste motoren og mer utstyr. Til det siste hørte det elegante trerattet med justerbar høyde – og med en løsning der instrumentbordet fulgte ratthøyden, slik at man alltid hadde god oversikt over viktig informasjon.

Interiøret i Alfa 33 var innbydende, og plassen i baksetet var bedre enn ventet. Foto: Alfa Romeo

Mer leketøy enn viktig

Kjørecomputer hadde bilen, men den var plassert helt nederst på konsollen foran girspaken. Selvsagt førte dette til at det var nesten umulig å avlese noe som helst på den – og «å betjene den under kjøring er nærmest uansvarlig,» fastslo jeg. Om kjøre-computeren hadde jeg i tillegg denne kommentaren: «Trip-computeren, som er mer leketøy enn egentlig viktig, kan gi informasjon om aktuelt og gjennomsnittlig drivstofforbruk, totalt forbruk, gjennomsnittsfart og tidsforbruk.»

Til bilens fordeler hørte ellers et overraskende stort bagasjerom, og delt og nedfellbar bakseterygg, noe som ennå var forholdsvis lite vanlig.

Alfa 33 ble etter hvert også tilgjengelig med firehjulsdrift. Foto: Alfa Romeo

Herlig skyv

Noen vil nok lure på hva jeg mente med å skryte av Alfa Romeos gode akselerasjon, slik jeg gjorde i artikkelen i Vi Menn. Sett med dagens øyne, får jo effekt på 79 og 85 hk unektelig et litt komisk skjær over seg. Da blir det viktig å huske at Alfa 33 Quadrifoglio hadde en egenvekt på ca. 890 kg, noe som nok var ca. 500 kg mindre enn en tilsvarende mellomklassemodell i dag!

Men det var en annen tid, med en annen målestokk: «Jeg kjørte den sterkeste varianten, som avslørte både overskudd og smidighet, og som ga svært respektable ytelser. Toppfarten ligger over 170 km/t, men det er akselerasjonsegenskapene som fremhever seg mest. Særlig tredje gir i den 5-trinns girkassen ga herlig skyv for kjappe forbikjøringer,» skrev jeg.

Alfa 33 delte plattform med den litt mindre forgjengeren Alfasud. Foto: Alfa Romeo

Rusten var plagsom

Alfa 33 klarte 0-100 km/t på 13 sekunder, også det tall som kaller på smilet i dag. Men den gangen var dette faktisk ganske bra. De fleste Fiat Ritmo-modellene var for eksempel klart langsommere.

For Alfa Romeo var Alfa 33 en klar suksess, med nesten en million produserte biler i perioden 1983 – 1994.

Like suksessombrust ble den nok ikke ansett av alle kjøperne, for det kan ikke nektes for at Alfa 33 var plaget med en god del elektronikkproblemer. Rust ble også en lei fiende for denne modellen, som for flere andre italienske biler på den tiden.

Tenk at et folkelig merke kunne komme med denne

Alfa 33 Quadrifoglio 1983, noen tall:

Motor: 4-sylindret boxermotor, væskekjølt, 85 hk.

Drivverk: Forhjulsdrift, 5-trinns manuell girkasse.

Bremser: Skiver foran, tromler bak. Servoforsterket.

Lengde x bredde x høyde: 4,02 x 1,61 x 1,31 m

Bakkeklaring: 150 mm

Svingradius: 5,2 m

Akselerasjon, 0-100 km/t: 13 sek.

Toppfart: Over 170 km/t

Egenvekt: 890 kg

Tillatt totalvekt: 1.315 kg

Drivstoff: Super

Bensinforbruk, konstant 90 km/t – bykjøring: 0,57 – 0,98 l/mil.

