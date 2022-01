Ble sett ned på fordi hun var kvinnelig spiller: – Veldig trist å høre om slike episoder

Sjakkeksperten er skuffet over å høre hva den unge og lovende spilleren Ariza Hina (16) har fått oppleve under turnering.

I Norges sjakkforbund er bare seks prosent av de rundt 4000 medlemmene kvinner, ifølge NRK.

Ariza Hina er en av de få jentene i miljøet. Hun forteller at hun er blitt undervurdert på turneringer.

– Jeg er blitt sett ned på fordi jeg er en kvinnelig spiller. Jeg har hatt motstandere som har sittet foran meg og sagt rett ut til vennene sine at «det er bare en jente, det tar jeg lett», forteller 16-åringen.

I STUDIO: Søndag var Ariza Hina gjest i TV 2s sjakkstudio.

Hans Olav Lahlum, som er ekspert for TV 2 og har lang fartstid i sjakkmiljøet, tror ikke Hina er den eneste som har opplevd nedsettende holdninger.

– Det er veldig trist å høre om den type episoder, sier 48-åringen.

– Jeg tror at en del spillere, som for eksempel er funksjonshemmede, kan ha opplevd lignende ting. At du skiller deg ut og folk tenker at man bør være en enklere motstander. I sjakk behøver man selvfølgelig ikke i det hele tatt å være det, poengterer han.

Lahlum forteller at han selv har fått høre at han var «walkover» som ung spiller i en turnering.

Han tapte mot den ene, men slo den andre. Hina fikk også revansj etter kommentaren.

– Den beste følelsen er når du da knuser de, og ser at ansiktene deres blir helt røde fordi de har innsett at de har tatt feil, sier hun og illustrerer:

Lahlum mener at man har en jobb å gjøre i miljøet.

– Det kan nok ramme folk på litt ulike måter. Det er ikke bare jenter som kan bli rammet av det, men det er veldig trist å høre at man har den type episoder. Det er absolutt en ting vi må jobbe videre med holdningene på i miljøet, mener Lahlum.

Hina understreker at hun synes at sjakkmiljøet i Bergen og Norge er veldig bra.

– Det er enkelttilfeller og visse folk som alltid vil komme med slike kommentarer. Det er ikke noe man kan gjøre noe med. Som sjakksamfunn i en helhet synes jeg vi er veldig flinke til å inkludere alle, sier 16-åringen.

Tirsdag er prestisjeturneringen Tata Steel tilbake etter en hviledag. Se turneringen på TV 2 Sport 2 eller TV 2 Play fra kl. 13.45.