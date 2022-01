– Ikke det vi hadde ønsket oss

Kritikken har haglet etter det ble kjent at staten brukte 3,5 millioner på privatfly til Taliban-delegasjonen. – Vi skjønner godt at folk reagerer, vi hadde heller ikke ønsket oss det, sier UD.

Søndag ettermiddag bekreftet Utenriksdepartementet (UD) at Norge betalte 3,5 millioner for leie av privatflyet som fraktet Taliban-delagasjonen og at den totale prisen på møtene ligger på rundt syv millioner kroner.

Kritikken har haglet etter at summen har kommet fram.

Trude Måseide kommunikasjonssjef i UD sier at de har stor forståelse for at folk reagerer.

– Jeg skjønner godt at folk reagerer på den prisen for bruk av leiefly, det hadde ikke vi heller ønsket oss. Hvis vi kunne ha gjort det annerledes, så hadde vi gjort det annerledes. Men når vi så på de alle de praktiske mulighetene og sikkerhetssiden rundt det, så var det dessverre den eneste muligheten, sier Måseide til TV 2.

– Skjønner at folk reagerer

Hun er enig i at 3,5 millioner for privatfly en høy pris.

– Vi skjønner godt at dette er noe folk reagerer på. Men i vår vurdering, av å kunne gjøre noe som faktisk kan bety noe for det afghanske folket som står overfor en mulig kollaps, mente vi at dette var fornuftig å gjøre det selv om den kritikken som kommer er lett å forstå, sier Måseide.

PÅ TUR: Talibans representanter i privatflyet på vei til Gardermoen. Foto: Foto: Talibans talsperson / Twitter

Det er ikke bare prislappen på møtene mange reagere på.

– Enkelte mener at dere ved å arrangere møtene anerkjenner Taliban. Gjør dere det?

– Norske myndigheter har vært helt tydelige på at dette ikke er en annerkjennelse av Taliban. Men man ser at i dag med den situasjonen man har i Afghanistan, med situasjon for kvinner, helsesituasjonen og skolesituasjonen for jenter, så er det helt nødvendig at man innleder en dialog med de som faktisk styrer Men det innebærer ikke en annerkjennelse, sier Måseide.

Første gang

Søndag var første gang Taliban har sittet ansikt til ansikt med kvinneaktivister, menneskerettsforsvarer og afghanske politikere. Måseide er tydelig på at de bare kunne ha fått til dette på et trygt sted som Oslo.

– Hvorfor er Norge rett sted å holde disse møtene?

– Norge er et trygt sted der menneskerettsforsvarerne og kvinneaktivistene kan vite at de er trygge når de kommer hit og går til bordet og diskuterer situasjonen i Afghanistan med Taliban, sier Måseide.

– Kan man se et snev av håp etter disse møtene?

– Jeg tror det er for tidlig å si noe om hva disse møtene vil bringe. Det skal være mange andre møter. Dette er jo et stort internasjonalt møte der amerikanske myndigheter, britiske, franske og mange andre europeiske land og norske myndigheter også skal møte både sivilsamfunnsrepresentanter – disse aktivistene – og Taliban, sier Måseide.

PÅ NORSK JORD: Representanter for Taliban ankom Norge og skal ha samtaler med vestlige representanter om menneskerettigheter og nødhjelp. Foto: Terje Bendiksby/ NTB

Søndag samlet demonstranter seg ved Utenriksdepartementet, samtidig som samtalene mellom Taliban og vestlige representanter foregikk på Soria Moria hotell.

Måseide har stor forståelse for at folk reagerer og at noen demonstrerer.

– Jeg tror alle skjønner at dette er en sak som det er mange ulike syn på. Spesielt i det Afghanske miljøet, så vil det være et sterkt engasjement og mange ulike syn om det er riktig eller galt å gå i dialog med Taliban. Mange av de som har demonstrert kjemper for å fremme kvinners rettigheter og fremme menneskerettigheter og en bedre framtid for Afghanistans folk, noe vi har har stor forståelse for.

Ingen møter med utenriksministeren

UDs kommunikasjonssjef er klar på at utenriksminister Anniken Huitfeldt ikke kommer til å møte Taliban nå.

– Anniken Huitfeldt kommer ikke til å møte Taliban nå. Tiden er ikke inne for det nå. De kommer til å møte representanter fra andre land og fra norske myndigheter. Hvem fra norske myndigheter Taliban skal møte, vil vi komme tilbake til helt konkret i morgen.

– Er det en spesiell grunn til at Anniken ikke skal møte Taliban?

– Det er kort tid siden en brutal maktovertredelse, og dette er ikke en annerkjennelse av det regimet som er i Afghanistan nå. Derfor er det ikke tiden for at en norsk utenriksminister skal møte Taliban nå, sier Måseide.