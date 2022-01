WHO: Pandemien kan være over etter omikron-bølgen

Ifølge nyhetsbyrået AFP mener verdens helseorganisasjon (WHO) at det er sannsynlig at pandemien er over i Europa når omikron-bølgen er over.

– Det er sannsynlig at regionen nærmer seg slutten på pandemien, sier WHOs regiondirektør for Europa, Hans Kluge.

Han slår fast at koronapandemien har gått inn i en ny fase etter at omikron ble den dominerende varianten, og sier at 60 prosent av befolkningen kan bli smittet innen mars.

Samtidig understreker han virusets allsidighet, og ber om videre forsiktighet.