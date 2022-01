Returnerte etter nesten to års kamp mot kreften: – De sa jeg aldri ville spille igjen

Caroline Graham Hansen og Ingrid Syrstad Engen scoret henholdsvis tre og ett mål i 7-0-seiren i supercupfinalen mot Atlético Madrid søndag, men kvinnen for dagen var likevel på det tapende laget.

For etter nærmere to år med en kamp mot kreften var Virginia Torrecilla endelig tilbake på fotballbanen. 27-åringen kom inn på banen i det 85. minuttet til øredøvende jubel. Hun overtok også kapteinsbindet for hovedstadslaget de siste fem minuttene av kampen.

– Etter nesten to år med behandling, stråling, cellegift og sykdom, er jeg her, og det er det viktigste av alt, sier Torrecilla til Marca, og legger til:

– En dag fortalte de meg at jeg aldri ville spille profesjonell fotball igjen. Nesten to år senere er jeg her, og returnerer mot Barcelona.

Se Graham Hansens hat-trick og Syrstad Engens mål fra supercupfinalen øverst!

Hyllet av Graham Hansen og Syrstad Engen

Da supercupfinalen var over, ble Torrecilla også hedret av Graham Hansen, Syrstad Engen og resten av Barcelona-spillerne. De omkranset Atlético-spilleren og hev hun opp i luften som en hyllest etter hennes emosjonelle retur til fotballbanen.

La Supercopa no ha estat l’única victòria d’avui ❤️

🙌 @virginiiiaTr pic.twitter.com/fJf8CJIiWS — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) January 23, 2022

– Dere fortjener alt godt som skjer med dere, dere er et flott lag, men fremfor alt et godt eksempel! Takk, i dag fortsetter kvinnesport å vinne fordi vi har lag som dere, skriver Torrecilla på sin Twitter-konto etter hyllesten.

På sin egen Instagram-profil, utfyller Torrecilla:

– Du kan ikke forestille deg hvor mange ganger jeg drømte om dette øyeblikket... Tro meg, aldri, aldri, hadde jeg forestilt meg det slik. Ingen liker å tape, minst av alt på denne måten... Men jeg føler av hele mitt hjerte at kvinnefotballen har vunnet igjen.

Diego Costa holdt opp Torecillas drakt

Det var i mai 2020 at hun ble diagnostisert med hjernesvulst. I juni samme år ble hun hedret av daværende Atlético Madrid-spiss Diego Costa, som holdt opp en drakt med den kreftsyke spillerens navn på ryggen da han utlignet til 1-1 mot Elche.

HYLLEST: Diego Costa feiret slik i en kamp mot Elche i juni 2020, kort tid etter at Virginia Torrecilla ble diagnostisert med hjernesvulst. Foto: ANDER GILLENEA

Etter operasjonen i 2020 mistet Torrecilla håret. Det har nå grodd tilbake. I mars 2021 var Torrecilla igjen tilbake i trening, før hun søndag fikk sine første minutter på fotballbanen.

Torrecilla har spilt 68 kamper for det spanske landslaget, og spilte også for Barcelona fra 2012 til 2015. Hun har også spilt EM og VM for Spania.