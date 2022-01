Legger opp på grunn av skade – nå skal Parr håve inn en halv milliard kroner

33-åringen skulle gjerne ha fortsatt i noen år til. En skade på det ytre leddbåndet i kneet gjør det imidlertid vanskelig. Derfor har han, etter noen runder med seg selv, valgt å kaste inn håndkle.

Jonathan Parr i aksjon for Strømsgodset. Foto: Annika Byrde

Det etter en innholdsrik karriere med spill i Lyn, Aalesund og Strømsgodset her i Norge. Han har også fem sesonger i England for Crystal Palace og Ipswich i bagasjen. Han kan også vise til ni kamper for landslaget i perioden 2010 - 2013.

– Heldigvis kom min mest alvorlige skade sent i karrieren. Jeg skal være glad for det jeg har fått oppleve og ikke minst for at jeg har fått muligheten her. Om man går litt vekk fra fotballbobla, så var dette det eneste riktige nå. Det ble en for stor risiko å pushe det mer, sier 33-åringen til TV 2.

TV 2 møter Oslo-gutten på Alnabru i hovestaden. Der skal han tilbringe mye tid fremover. 33-åringen har nemlig siden i fjor høst hatt en deltidsstilling i bruktbilforhandleren Rebil. Denne uken begynner han i fast stilling.

Daglig leder i Rebil, Kristian Melchior, forteller at det nyoppstartede selskapet så en mulighet. Han mener det er et stort marked for bruktbiler med muligheter for å løse ting bedre. De har valgt å selge biler på nett med gratis levering.

Jonathan Parr som Crystal Palace-spiller, Foto: CARL COURT

– Nå får jeg tittel som vekstsjef. Vi er et ganske nyoppstartet selskap så vi bidrar litt på alt nå i starten. Nå skal vi forhåpentligvis vokse og bli større. Hovedfokus for meg blir ikke å mekke på biler men på analyse og modellering, sier Parr.

– Jeg har forstått det slik at dere har store mål også?

– Vi håper å ha en omsetning på en halv milliard i 2024, sier Parr og smiler.

Ved siden av livet som fotballspiller har han utdannet seg som siviløkonom. Det var i fjor sommer han tok kontakt med Askeladden & co. Deretter ble Parr satt i kontakt med bruktbilforhandleren.

Nå ser lysluggen fram til å gjøre noe annet. Han er glad for at han ikke havner i et vakuum med dødtid etter forballkarrieren.

– Jeg tenkte jo at jeg ville få bruk for utdanningen etter hvert. Nå ser jeg fram til fremtiden her i Rebil. Det er morsomt med nye utfordringer. Også blir det jo en relativt ny hverdag for meg med mer «vanlige» arbeidstider. Det blir nok ikke sånn at det blir jubel eller krise hver søndag.