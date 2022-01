Overgangen til elbiler fører med seg endel utfordringer. En av dem handler om lading. Ladekøer er et velkjent problem mange steder. I tillegg er mange usikre på hva det egentlig koster å lade bilen.

– I det du kobler til hurtigladeren aner du ikke hva prisen blir. Dette må bli enklere for forbrukerne, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

I en stor undersøkelse blant elbilister utført av Norstat for NAF, svarer hele 67 prosent at de finner det problematisk å sammenlikne priser for hurtiglading. Medlemsorganisasjonen ber nå bransjen rydde opp i de mener er en jungel av ulike prismodeller.

– Må bli slutt på minutt for minutt

– Prisinformasjonen må bli bedre, i tillegg mener vi at det må bli slutt på minutt-pris. Det er håpløst å måtte betale for hvor lenge du står og lader fremfor hvor mye strøm du faktisk får på batteriet. Kilowatt-timer er det nye litersmålet, sier Sødal, i en pressemelding.

På noen ladestasjoner møter forbrukerne minuttpris, noen tar en pris som er en kombinasjon av minutter ladet og kilowatt-timer, mens andre operatører har innført ren kWt-pris.

Mye å sette seg inn i

De ulike prismodellene gjør at det er vanskelig for kunden å sammenligne priser direkte. I tillegg er prisene ofte en godt bevart hemmelighet når du kommer til ladestasjonen. Du må høyst sannsynlig inn i operatørens app for å finne hva ladingen koster.

Stadig flere nordmenn må forholde seg til hurtigladestasjoner. Det er ikke alltid så enkelt.

– Elbiler lader forskjellig. Ikke alle kan ta imot like mye strøm per minutt. Det er også forskjell på hvor mye strøm du får på begynnelsen av en lading og hvor mye som overføres når batteriet begynner å fylles opp. Det er for mye å sette seg inn for oss forbrukere, og bransjen har mye å gå på for å gjøre dette enklere, mener Sødal.

Mange Apper

I tillegg til en jungel av priser, må elbilistene som oftest forholde seg til en rekke apper og ulike betalingsmetoder.

Hele 47 prosent av elbilistene har problemer med å bruke alle appene og betale for lading. Ofte kan prisene variere voldsomt alt ettersom du starter ladingen med SMS, app eller brikke.

– De fleste elbilister må registrere seg på en rekke ulike tjenester for å å kunne lade på langtur. Det er tungvint, men heldigvis noe du må gjøre bare én gang. I hvert fall frem til kortet du har lagt inn går ut på dato, sier Sødal.

– Fremtiden må bli enklere både for betaling og prisoversikt, mener NAF-rådgiveren.

Verden største elbiltest

NAF skal 26. og 27. januar gjennomføre verdens største elbiltest på vinterføre. Over 30 splitter nye elbiler skal testes opp mot produsentenes lovnader. Her skal både bilenes rekkevidde og egenskaper under lading testes ut. Årets vintertest er den tredje i rekken.

– Vi tester elbiler i alle prisklasser og med ulike egenskaper. Hvordan bilene lader er viktig informasjon til forbruker, og noe også bilbransjen bør bli bedre til å informere om, avslutter Nils Sødal.

