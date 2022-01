Arsenal og Ødegaard sløste med sjansene - gikk på hjemmesmell

Arsenal 0-0 Burnley

Søndag hadde Arsenal muligheten til å ta seg opp på fjerdeplass i Premier League med en seier hjemme mot Burnley.

Bortelaget lå sist i ligaen før kampen, riktignok med kun 17 spilte kamper grunnet en rekke utsatte oppgjør.

Kvalitetsforskjellen var også stor mellom lagene på The Emirates søndag, men hjemmelaget klarte ikke å få uttelling etter det massive trykket mot gjestenes mål. Dermed endte det med et skuffende 0-0-resultat for de røde og hvite, som forblir utenfor topp fire.

– Et skuffende resultat for Arsenal, det er det ingen som helst tvil om. Fjerde strake kampen uten scoring i alle turneringer, og det etter en desember der målene rant inn, så har det snudd andre veien igjen for Arsenal, oppsummerte TV 2s kommentator Espen Ween ved kampslutt.

TOPPEN: Arsenal kan fortsatt innta fjerdeplassen på bekostning av Manchester United, skulle The Gunners vinne deres hengekamp. Foto: Skjermbilde/TV 2

Stor Ødegaard-sjanse

Bortelaget skapte kampens første farlighet etter få minutter da Dwight McNeils skudd, eller innlegg, var på vei i nettet bak Aaron Ramsdale, men keeperen reddet forsøket.

Martin Ødegaard svært nære ved å sende The Gunners foran i det 19. minuttet. Nordmannen fikk noe heldig ballen med seg før han fant Emile Smith Rowe innenfor Burnley-boksen. Ødegaard fikk ballen tilbake og skjøt på direkten, men Nick Pope reddet forsøket.

På overtid i førsteomgangen fikk Arsenal en ny stor sjanse, regissert av landslagskapteinen. Playmakeren spilte til Saka på høyre, men Arsenals nummer sju bøyde ballen like utenfor lengste stolpe.

MULIGHETEN: Her skyter Martin Ødegaard mot mål i førsteomgang, men skuddet ble reddet av Nick Pope. Foto: GLYN KIRK

Total Arsenal-dominans

Kjøret fra hjemmelaget fortsatte etter hvilen. Ødegaard forsøkt seg på frispark etter drøye timen, men skuddet gikk centimetere over krysstangen.

Sju minutter senere skjøt Smith Rowe gjennom en haug med Burnley-spillere, men Pope fikk igjen slått mesterlig til corner. I neste angrep siktet Gabriel Martinelli mot krysset, men brasilianerens avslutning gikk over.

Frustrasjonen begynte å bre seg på The Emirates, mens hjemmelaget febrilsk jaktet en avgjørende fulltreffer.

På overtid hadde McNeil sjansen til å rane med seg poengene for Burnley, men et skudd fra en vanskelig vinkel etter kontring gikk over.

Dermed endte det målløst i London.