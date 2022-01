– Vi må lære oss å leve med viruset

Fortsatt er det glissent på undergrunnen i London. Men det er tegn på at hjemmekontoristene er i ferd med å vende tilbake til kontorjobben i sentrum.

Etter at den britiske regjeringen opphevet anmodningen om hjemmekontor i England forrige uke, økte antall reisende på undergrunnen med åtte prosent. Også på bussen ble det registrert en oppgang.

Selv om munnbind-påbudet oppheves denne uka, må man fortsatt bruke munnbind på undergrunnen og på offentlig transport i London. Foto: Frode Hoff / TV 2

Etter nok en runde med hjemmekontor, er folk sakte, men sikkert i ferd med å returnere til kontoret.

– Jeg kan ikke vente på å komme tilbake til normalen igjen. Vi har gjort det vi trengte å gjøre og nå må lære oss å leve med viruset, sier Erica Paul til TV 2.

Hun er fra Norwich og er på dagstur i London.

Smittetallene stuper

Omikron-varianten førte til skyhøye smittetall i Storbritannia i desember og begynnelsen av januar.

4. januar ble det satt ny smitterekord med 218.376 nye tilfeller.

Trykket på sykehusene har vært høyt, men andelen innlagt på intensivavdelingene har vært lavere under omikronbølgen enn det det var da delta-varianten dominerte i fjor høst.

Nå faller smitten bratt, og denne uken forsvinner påbudet om koronapass ved store arrangementer og munnbind innendørs i England.

– Vi skal bli det mest åpne landet i Europa, sa helseminister Sajid Javid under en pressekonferanse.

HEVER RESTRIKSJONER: Helseminister Sajid Javid mener britene må lære å leve med viruset. Foto: Henry Nicholls

Men tok myndighetene en risiko?

Ja, delvis, mener virolog Elisabetta Groppelli ved St George´s University of London.

– Innføringen av forholdsvis milde restriksjoner, sett med vitenskapelige øyne, ja, det må jeg innrømme at jeg tenkte var gambling, sier Groppelli til TV 2.

– Men å stole på at det britiske folk forstod alvoret i situasjonen, og ville gjøre det rette og være mer forsiktige, dét var ikke gambling.

Virolog Elisabetta Groppelli mener det er riktig av den britiske regjeringen å løfte smitteverntiltakene. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Men har dette vist at ganske milde tiltak som anmodning om hjemmekontor og munnbind-påbud er nok til å håndtere omikron-varianten?

– Ja, absolutt. Disse tiltakene har vist seg å virke. Men vi ser også at folk har redusert hvor mange personer de omgås, og det har selvsagt også hatt en effekt.

– Grunn til optimisme

Groppelli har forsket på virus i 16 år, og var blant annet utplassert i Vest-Afrika under Ebola-utbruddet i 2014-2016.

Hun mener smitteutviklingen i Storbritannia lover godt for Norge.

– Den bratte smittekurven til Norge ser ut til å være veldig lik den i England, men dere ligger ca tre uker bak oss, sier Groppelli.

– Det er grunn til optimisme, for England nådde toppen og er nå på vei nedover - og det samme kan skje i Norge.

Over 64 prosent av de over 12 år har nå fått tredje dose med koronavaksine i Storbritannia. I tillegg er det mye naturlig immunitet i befolkningen siden så mange har vært smittet.

BOOSTER: Om lag 64 prosent av alle over 12 år har nå tatt boosterdosen med koronavaksine i Storbritannia. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Groppelli mener britene derfor har et godt utgangspunkt for å lære seg å leve med viruset.

– Nå som vi vaksiner og så mye gjennomgått smitte så begynner vi å se hvordan vi kan leve med viruset. Vi er nødt til å forsøke, og nå er riktig tidspunktet for å prøve.

Nervøse

Men selv om munnbind-påbudet opphører i England, er det ikke alle som føler seg komfortable med å kvitte seg fullstendig med det.

– Jeg tror nok jeg fortsatt vil bruke det når jeg er på butikken. Mest av hensyn til dem som jobber der, sier Andy Whittel som er ute på shopping i Carnaby Street.

MUNNBIND: Fra torsdag av behøver man ikke lenger bruke munnbind innendørs i England. Foto: TOLGA AKMEN

Bygningsarbeider Richard Croucher er bekymret for kona, som har underliggende sykdom, og vil fortsette å bruke munnbind.

– Ja, jeg vil ha det på når jeg går inn i butikker på grunn av risikoen for å bli smittet. Jeg er redd. Kona er alvorlig syk, og dersom hun får det er det gjort, sier han.

Groppelli mener det er en riktig vurdering.

– Det vi har lært om koronaviruset så langt er at noen mennesker er mer utsatt enn andre. Når vi aksepterer at viruset er her for å bli, innebærer det samtidig å beskytte de mest sårbare.

– Samtidig må man tillate at samfunnet fungerer relativt normalt. Men det er ungt virus, og vi må fortsatt overvåke utviklingen.

Hun tror ikke pandemien er over i Storbritannia, men er optimistisk med tanke på 2022.

– Vi er på et bedre sted på grunn av immuniteten i befolkningen og det vi har lært om viruset. Nå må vi finne ut av hva en ny normal innebærer med tanke på overvåkning og håndtering.

– Ett forbehold: Alt dette avhenger at det ikke dukker opp en ny variant.