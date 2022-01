Omdiskutert straffesituasjon da Liverpool seiret over Palace

Crystal Palace - Liverpool 1-3 (0-2)

Se sammendrag fra kampen i vinduet øverst!

Saken oppdateres!

Liverpool så ut til å ha full kontroll på Crystal Palace og ledet 2-0 etter førsteomgang. Etter pause var det et langt mer offensivt Palace som entret banen.

Palace hadde presset på for en utligning da Diogo Jota fikk straffe i det 88. spilleminutt. VAR- sjekket og ba dommer gå ut å se situasjonen på skjermen.

Straffesparket har fått store reaksjoner, fordi det er uenighet om keeper Vicente Guaita gikk inn i Jota, eller omvendt.

– Han bommer på ballen og fortsetter på en måte inn i keeperen til Palace, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt og legger til:

– Vi har sett mange situasjoner som ligner denne, og jeg kan ikke fatte og begripe at det blir straffe av denne situasjonen.

Liverpool dominerte: – Wow!

Åtte minutter tok det før Virgil van Dijk stanget Liverpool i ledelsen på Selhurst Park.

– Jeg prøver å være viktig for laget på alle cornere. Det er ikke alltid like lett, men vi vet vi kan være farlige på cornere. I dag var timingen min bra, ballen var perfekt og det gjorde det lett for meg, sier van Dijk etter kampen.

Gjestene fra Merseyside tok kontroll på kampen og kom til flere store sjanser.

– Liverpool hadde en god start på kampen og styrte alt egentlig, sier Brann- og landslagsspiller Guro Bergsvand i PL-studio.

Litt over halvtimen spilt var 2-0 et faktum, denne gang ved Alex Oxlade-Chamberlain.

– Rett og slett enormt å se på, og det er til og med sjeldent for Liverpool at du ser at disse pasningskombinasjonene fungerer slik som dette. En estetisk nytelse, sa TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt i PL-studio i pausen.

Palace kom til noen store sjanser de første 45 minuttene, men Alisson, som var tilbake etter korona-fravær, holdt unna.

– Palace har blitt rundspilt, i hvert fall i perioder. Liverpool var fantastiske fra start av. De kombinasjonene de setter sammen. Man tenker gjerne på Manchester City som pasningskombinasjonslaget, men det var helt enormt hvordan Liverpool spilte og fant hverandre i begynnelsen av kampen, sier Thorstvedt og legger til:

– Man satt og tenkte, hva er det med Palace? Har de ikke møtt opp? Men Liverpool var bare så gode at de klarte aldri å komme oppi dem. Totalen etter de første 45 minuttene er «wow!».

Et annet Palace – VAR-straffe til Liverpool

Etter ikke å ha fulgt med på notene i førsteomgang, var det et langt bedre Palace etter pause. Ti minutter ut i omgangen fikk de betalt da Odsonne Édouard reduserte til 1-2.

– Andreomgang var dårlig av oss alle. Vi ble litt nervøse, og jeg vet ikke helt hvorfor. Vi visste det kom til å bli tøft her, og å sikre seieren var det aller viktigste. Det er det vi tar med oss fra denne kampen. Men vi ønsker jo selvsagt å spille god fotball i 90 minutter, i andreomgang måtte vi grave dypt, sier van Dijk.

Alisson hindret Palace i å få flere scoringer, og vartet opp med flere viktige redninger utover i andreomgang.

I kampens siste minutter fikk Liverpool straffe etter at VAR og dommer hadde sjekket situasjonen da keeper Vicente Guaita på klønete vis fikk Jota i bakken. Spørsmålet var om Jota falt inn i Guaita, eller om det var målvakten sin feil.

Fabinho var sikker fra krittmerket og satte inn 3-1 som også ble sluttresultatet.

De tre poengene er ekstra godt nytt for Liverpool etter at Manchester City avga poeng borte mot Southampton lørdag. I tillegg har de en luke på fire poeng ned til Chelsea.

Crystal Palace ligger på 13. plass i ligaen etter at Aston Villa og Southampton gikk forbi dem lørdag.