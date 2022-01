Norge i superform – var overlegne på stafetten

Norges stafettlag viste at de så absolutt er i form på OL-generalprøven.

Sturla Holm Lægreid, Tarjei Bø, Johannes Thingnes Bø og Vetle Sjåstad Christiansen var overlegne under herrenes stafett i verdenscupen i Anterselva søndag.

Totalt brukte de norske skiskytterne kun fire ekstraskudd på de åtte skytingene.

– Det var en veldig bra stafett av oss. Vi tar seieren hjem som vi hadde håpet på, og jeg synes vi leverer skarpt hele gjengen. Jeg er kjempefornøyd, sier Thingnes Bø til NRK.

Norge vant 1 minutt og 57 sekunder foran Russland, og over 2 minutter foran Frankrike.

Strålende runder

Sturla Holm Lægreid startet første etappe glitrende med fullt hus på første skyting. På andre ble det imidlertid én bom, og Lægreid måtte bruke to ekstraskudd. Han vekslet som nummer to, og sendte Tarjei Bø ut åtte sekunder bak Frankrike.

Bø gikk svært godt i sporet og brukte ikke lang tid på å hente igjen Antonin Guigonnat. Bø fikk én bom på første skyting, men satte første ekstraskudd. Han gikk ut fra standplass 9,5 sekunder foran Frankrike.

På andre skyting leverte Bø en perfekt serie, og vekslet med lillebror Johannes Thingnes Bø i klar ledelse - 7,3 sekunder foran Frankrike som hadde tatt innpå i løypen.

– Jeg er kjempefornøyd. Jeg gikk sammen med franskmannen en del, og så fikk jeg kvittet meg med ham. Så kom han nesten og tok meg igjen, for han er en sprinter-type. Han kom fort på slutten, men når du går alene i fornt blir det et litt annet løpsopplegg og du tapper deg litt for krefter. Men jeg måtte gå på mine styrker, og fikk sentd ut Johannes ut i en fin posisjon, sier Tarjei Bø til NRK.

– Ser lyst på den kommende tiden

Thingnes Bø leverte fullt hus på første skyting og fikk et solid forsprang på 29 sekunder foran Tyskland og 32 sekunder foran Frankrike. Med fem blinker rett ned på andre skyting også kunne Thingnes Bø veksle med Vetle Sjåstad Christiansen hele minuttet foran Frankrike.

– Jeg gjør alt riktig på stående i dag, dog fikk høre fra Tarjei at jeg var heldig som fikk fem treff på liggende. Det var litt stang inn for meg i dag, men det flyter bra på standplass. Det kunne ikke blitt bedre i dag, sier Thingnes Bø til NRK.

– Jeg går inn i OL med ti treff, så jeg ser lyst på den kommende tiden, legger Thingnes Bø til.

Sjåstad Christiansen gikk i ensom majestet inn til første skyting hvor han skjøt fullt hus. Det gjorde han også på andre skyting, og Norge vant suverent i Anterselva.