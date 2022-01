Krever svar på hvor mye Taliban-besøket koster

Frp-leder Sylvi Listhaug er ikke fornøyd med at norske skattebetalere har betalt for å fly Taliban til Norge i privatfly. – Krever svar på hvor mye dette har kostet, sier hun.

Lørdag publiserte en talsmann for Taliban bilder av delegasjonen på vei til Oslo, sittende på et privatfly.

Senere lørdag bekreftet norske myndigheter at det er norske skattebetalere som betaler for privatfly-turen for Taliban-delegasjonen.

Taliban skal møte representanter fra en rekke vestlige land til samtaler, der tema blant annet skal være humanitær hjelp og økonomi.

Krever svar

Privatfly-turen får Frp-leder Sylvi Listhaug til å se rødt.

– Vi, norske skattebetalere, finansierer luksustransport til Norge med privatfly. FrP skal ha svar fra regjeringen på hvor mye dette besøket koster norske skattebetalere. Da snakker vi alt inkludert: Planlegging, sikkerhetsoppbud, reise og opphold, sier hun søndag.

Listhaug omtaler Taliban som ekstreme islamister, og viser til at det er naivt å tro at det nytter å snakke med dem om menneskerettigheter og kvinners rettigheter.

– Det er så naivt at det er som å tro på julenissen og påskeharen samtidig. Taliban stiller for øvrig med 15 menn og 0 kvinner. Det i seg selv sier det meste, sier hun.

Uten utenriksministeren

Samtalene finner sted på Soria Moria konferansehotell i Oslo.

Nøyaktig hvem som møter fra Norges side, er foreløpig ikke kjent.

TV 2 erfarer at utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) ikke skal delta i møtene med Taliban mens de er i Oslo.

Representantene som deltar for Norge er på statssekretærnivå, og i tillegg deltar spesialutsendinger fra en rekke land, og blant annet EU.