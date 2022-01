Trafikkaos ved teststasjon: – 300-400 meter med kø

– Det har bedret seg litt nå, men det var ganske kaos. Så vi måtte ordne opp litt, forteller operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen til TV 2.

Det oppsto nemlig store trafikale utfordringer ved teststasjonen på Spelhaugen i Fyllingsdalen fordi veldig mange skulle teste seg.

– Det er nå fullt på stedet, 300-400 meter kø med biler. Vi hjelper til med trafikkavvikling, du må beregne lang ventetid om du møter der nå, skrev politiet på Twitter ved 12.20-tiden søndag.

De trafikale problemene skyldtes ifølge operasjonslederen at køen med biler på teststasjonen strakk seg ut til hovedveien og at det gjorde at trafikken på hovedveien ikke kom forbi.

– Det er blant annet et busstopp der, og bussen kom ikke frem. Så da måtte vi dirigere trafikken og sørge for at de som skal til teststasjonen ikke kjører helt inn. Vi var der en stund, men nå har de som jobber der tatt over, sier Dahl-Michelsen.

De som kommer i bil anbefales nå å parkere et stykke unna og gå inn til teststasjonen. Også i køen blant gående er det lang ventetid.

– Det er mye folk som skal teste seg og man må beregne lang ventetid. Det går nok noen timer.