Medier: Katie Price pågrepet på fredag

Den tidligere glamourmodellen skal ha blitt pågrepet for å ha brutt besøks- og kontaktforbudet hun er ilagt.

Blant mediene som melder om pågripelsen er Sky News.

Britiske Katie Price (43) skal angivelig ha blitt pågrepet etter å ha brutt det femårige kontakt- og besøksforbudet som hun i 2019 ble ilagt mot eksmannen Kieran Hayler (34) og forloveden hans.

Ifølge Sky News risikerer 43-åringen nå fengsel for å ha brutt forbudet.

Nettstedet skriver at pågripelsen skjedde da politiet fikk melding om at hun skulle ha sendt en melding til eksmannen og forloveden hans. Hun skal ha blitt pågrepet i sitt eget hjem i Sussex i Sør-England.

En talsperson for politiet i Sussex sier ifølge Sky News at de rykket ut klokken kvart på sju fredag kveld etter melding om at en person hadde brutt besøks- og kontaktforbudet vedkommende er ilagt.

– Politibetjentene arresterte en kvinne i 40-årene som så ble løslatt mens etterforskningen av saken fortsetter, skal talspersonen ha sagt om pågripelsen.

Price var tidligere kjent under artistnavnet Jordan.