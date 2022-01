Trakk seg fra Torpet kjendis – dette var grunnen

Mamma, pappa og barn-tilværelsen har virkelig etablert seg på Torpet kjendis den siste uken. Søndag ble tre til fire da skribent og komiker Shabana Rehman (45) entret den lille husmannsplassen.

Hun tapte mot radioprofil Ingrid Simensen (28), og måtte ta den sure gåturen til Søndre Størholdt.

Rehman var klar for å kjempe om plassen sin i konkurranse mot en av den andre deltakerne. Noen konkurranse ble det derimot ikke, da en av deltakerne valgte å trekke seg.

Se hvorfor en av deltakerne valgte å trekke seg i videoen øverst i saken.

TVIST: En av deltakerne valgte å trekke seg fra Torpet kjendis. Foto: Skjermdump/TV 2

Ville ikke ødelegge

Da tidligere fotballspiller Jahn Ivar «Mini» Jacobsen (56) og influenserne Martine Lunde (25) og Marna Haugen (40) skulle bestemme hvem som skulle møte Rehman i kamp, forteller Lunde at hun ønsker å trekke seg.

TRIST: Marna Haugen tok til tårene da Martine Lunde valgte å trekke seg. Foto: Skjermdump/TV 2

25-åringen har ikke lagt skjul på at hun har kjent på savnet til de hjemme.

– På Farmen kjendis var jo temaet akkurat det samme. Da trakk jeg meg jo ikke, men savnet var veldig stort da også. Jeg følte at der pushet jeg meg selv så lenge, selv om savnet var der, forteller Lunde til TV 2, kort tid etter hun har forlatt Torpet kjendis.

– Nå merket jeg at savnet begynte å komme. Jeg har hatt et så fint opphold, og tenkte: Herregud jeg skal ikke ødelegge dette nå med at jeg pusher meg selv videre.

SAVN: Martine Lunde vil savne dyrene, opplevelsen og menneskene hun har møtt. Foto: Alex Iversen/TV 2

Hun beskriver oppholdet på Torpet kjendis som noen av de beste ukene i livet sitt – men savnet hjem gjorde det vanskelig.

– Jeg synes det har vært så gøy å få oppleve det igjen, og kanskje sette litt mer pris på det nå, enn hva jeg gjorde sist. Nå passet jeg på å nyte dette oppholdet mer, og tenke at ikke alt er seriøst.

Kan bli drama

Forrige uke opplevde Lunde enormt med hets i kommentarfelt, da flere hang seg opp i at hun ønsket Mini ut fra den lille husmannsplassen. Hun understreker det at hun trekker seg ikke har noe med Mini å gjøre.

– Vi jentene (journ.anm. Marna Haugen og Mia Gundersen) var veldig på at vi ville ha ut Mini da han kom. Men denne uken med Mini har vært kjempefin. Det var jo egentlig ikke det at vi ikke ville ha Mini der, eller ikke likte han. Det var mer at vi var tre jenter, og det var kult om vi fortsatte, forklarer hun.

Da sanger og skuespiller Mia Gundersen (60) måtte forlate Torpet kjendis, åpnet damene dørene for Mini med en gang.

– Da var det lagt bak oss, og vi fokuserte fremover. Jeg har hatt det skikkelig hyggelig med Mini. Det har vært kjempegod stemning, og jeg har hatt det skikkelig fint, forteller 25-åringen.

GODE VENNER: Martine Lunde og Jahn Ivar «Mini» Jacobsen ble gode venner på Torpet kjendis. Foto: Alex Iversen/TV 2

Nå håper hun på en god uke for den nye trioen, og er spent på om dramaet vil ta seg opp.

– Shabana kom jo inn som en energibombe, men stemningen var bra. Det blir sikkert annerledes. Nå må de tilpasse seg en ny person, men jeg tror det kommer til å gå veldig bra. Det kan hende det blir litt drama der inne, for Shabana er jo en veldig bestemt dame. Men jeg tør ikke si noe for sikkert. Jeg er veldig spent, sier hun, og flirer.

NY TRIO: Marna Haugen, Jahn Ivar «Mini» Jacobsen og Shabana Rehman skal drifte Søndre Størholdt, frem til en ny utslått Farmen kjendis-deltaker ankommer. Foto: Skjermdump/TV 2

Angrer

Da Gundersen forlot Torpet kjendis forrige uke, avslørte hun til TV 2 at hun smuglet med seg både det ene og det andre inn på den lille husmannsplassen.

I ettertid angrer Lunde på at hun ikke forsøkte å ta meg seg noe inn i 1922-tilværelsen. Farmen kjendis-opplevelsen i 2018 satte nemlig en støkk i henne.

– Da jeg var med sist, så var de så sykt strenge, så jeg turte ikke. Også sjekket de jo ikke! Da tenkte jeg: «Fader, at jeg ikke prøvde å få med meg noe inn». Jeg angrer på at jeg ikke tok med meg ett eller annet – jeg burde gjort det. Men det føles også bra at jeg ikke gjorde det, sier hun.

HVERDAGEN VENTER: Nå vender Martine Lunde tilbake til familie, venner og kjæreste. Foto: Alex Iversen/TV 2

Unner seieren

At muligheten til å dra inn på Farmen kjendis glipper, vier ikke Lunde en tanke.

– Det kan hende jeg synes det er dritkjipt om noen dager, men jeg har fått det oppholdet tidligere. Jeg unner Marna så sjukt å få den Farmen kjendis-opplevelsen, for hun var der jo bare tre dager sist.

UNNER: Martine Lunde unner Marna Haugen Farmen kjendis-opplevelsen. Foto: Skjermdump/TV 2

På kort tid har Lunde knyttet nære bånd, spesielt til Haugen. Hun er skråsikker på at én av den bestående trioen klarer å kjempe seg inn på gården.

– Jeg kommer til å savne Marna mest. Vi har vært der inne siden dag én. Men jeg kommer også til å savne Mini, herregud! Han er jo så søt han raringen der. Han overrasket meg. Han er noe for seg selv. Enten oppfører han seg som en liten gutt, eller som en eldre mann.

Nå håper hun Haugen drar Torpet kjendis-seieren i land, og drar inn på Farmen kjendis-gården.

– Jeg håper, håper, håper Marna klarer det. Det hadde vært så kult! Nå er hun sistemann av starter-jentene. Hun må bare stå på.

Se Torpet kjendis på TV 2 Play når du vil.

Se også Farmen kjendis tirsdag, onsdag og søndag på TV 2 og når du vil på TV 2 Play.