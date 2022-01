Varm luft på vei: – Spent på å se hvor varmt det blir

Mens et kraftig, mildt lavtrykk herjer i Nord-Norge, kan Sør-Norge få et tosifret antall varmegrader.

Stormsenteret som beveger seg i høy fart inn fra Norskehavet til Nord-Norge bringer med seg såkalt fønvind. Dette er tørr og varm luft, som gir milde temperaturer.

Selv om Sør-Norge ligger i le for selve uværet, vil fønvinden treffe denne landsdelen.

– For Vestlandet sin del vil det nok bli grått og regn, men på Østlandet blir det opphold. Den varme luften kommer innover Østlandet sent på ettermiddagen eller kvelden søndag, og det kan gjøre at det bli mildt mange steder, forteller StormGeo-meteorolog Roar Inge Hansen.

Faktisk er det allerede mildt enkelte steder. I Rekdal i Romsdal var det lørdag hele 13 varmegrader på et varmeste.

Kan bli vindfullt

Meteorologen vet ikke hvor mildt det blir på Østlandet, men han venter i spenning på å få svaret.

– Jeg er spent på å se hvor varmt det blir og hvor høye temperaturene man kommer opp i i løpet av natten til mandag og første delen av dagen mandag.

Mandagen ser ut til å bli ganske så fin for Østlandet sin del. Meteorologen melder om oppholdsvær, le for vinden i lavlandet og kanskje gløtt av sol. Hansen anslår at det nok blir mellom 10-11 grader flere steder, men at det utover kvelden blir litt kaldere.

Samtidig påpeker han at uværet i Nord, som Østlandet ligger i le for, kan gjøre at det vil blåse en del. Enkelte steder på Østlandet kan det bli sterk kuling, spesielt i fjellet, og i lavlandet Østafjells liten kuling noen steder.

Selv om Møre og Romsdal og Trøndelag slipper unna det verste uværet, forteller meteorologen at de vil få kraftig vind og opptil storm, men ifølge meteorologen ikke noe utover det som er vanlig.

Resten av uværet drar sørover

Fra tirsdag fortsetter lavtrykket som skaper uvær i Nord-Norge nedover til Sør-Norge, og gir da kuling mellom sørvest og nordvest.

– Det er en gunstig retning for Sør- og Østlandet, og det innebærer lite eller ingen nedbør og kanskje litt sol. Mens for oss på Vestlandet gjør disse lavtrykkene at det blir sterk storm i deler av området.

Det kan også bli storm i fjellet og lokalt Østafjells, men dette gjelder altså stort sett fjellområdene.

– For det meste får Østlandet og Sørlandet mye bra vær, men kanskje litt mild vind.

Også utover i uken og inn mot helgen kan det ifølge meteorologen bli ganske fint på Sør- og Østlandet.

– Det kan fortsatt, selv med de kraftige lavtrykkene, bli 10-11 grader og mildvær med fønvind. Og dette kan fortsette inn mot neste helg Østafjells, men altså fortsatt med en del vind samtidig.

Venter mye snø på Vestlandet

Vestlandet sør for Stad må belage seg på mildvær og regnbyger videre utover i uken. Torsdag kan det også bli sluddbyger.

– Til forskjell fra Sør- og Østlandet, som vil oppleve snøsmelting og ikke noe særlig påfyll av snø, vil situasjonen være det motsatte på Vestlandet. Det vil være mildt også her, men det vil komme mye snø. Så her blir det heller et problem at det kommer for mye snø, sier Hansen.

Opptil tosifrede varmegrader på Sør- og Østlandet gjør altså at en del snø forsvinner. Ifølge meteorologen er dette ganske dårlig nytt for skifolket.

– De som gjerne vil gå på ski må nok innse at det ikke kommer noe særlig påfyll før du er oppe ved grensen til Vestlandet eller Trøndelag denne uken. Og det er klart at med fønvinden, så tærer det på det lille som allerede er.

I Midt-Norge vil det den kommende uken være perioder med kuling mellom sørvest og nordvest, og opp i sterk kuling langs kysten. Man må regne med en del regn- og sluddbyger, mens nedbøren på torsdag stort sett vil komme som snøbyger. Det meldes om varierende temperaturer.

Roligere i Nord-Norge fra tirsdag

For Nord-Norge sin del ventes det altså et kraftig uvær fra søndag ettermiddag til mandag. Fra tirsdag viser værkartene at det blir roligere, og at lavtrykkene forsvinner sørover. Det blir da liggende en kaldluft i nord, men vinden minker.

– Det blir da snøbyger og slikt som det skal være om vinteren, men uværet er over, sier Hansen.

Videre utover i uken blir det snøbyger, men også gløtt av sol. I perioder ventes det sluddbyger i Nordland. I Finnmark meldes det lite nedbør.

– Fra tirsdag blir det vest- og nordvestlig kuling som minker til bris. Nær normale temperaturer, melder StormGeo.