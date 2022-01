Fotballryktene: – Eriksen kun dager unna PL-returen

Og Arsenal gir ikke opp Dusan Vlahovic. Her er søndagens fotballrykter!

Christian Eriksen (29) vil få sin retur til Premier League bekreftet i løpet av de neste 72 timene, melder Mirror. Eriksen, som fikk hjertestans under fotball-EM 2021, og Brentford er enige. Det eneste som gjenstår er at dansken består den medisinske testen.

Arsenal gir ikke opp Dusan Vlahovic (21) og har nå lagt inn et bud på 58,6 millioner pund, som tilsvarer rundt 708 millioner norske kroner, for serberen som for øyeblikket spiller i Fiorentina. Det melder italienske Tutto Mercato.

Derby County har akseptert et bud på Dylan Williams (18) fra en Premier League-klubb som ryktes å være Chelsea. Det melder Daily Star. Williams har kun vært på banen åtte ganger for Derby denne sesongen.

Mohamed Salah (29) og Liverpool er foreløpig ikke kommet til enighet om en ny kontrakt. Storscorerens nåværende avtale går ut sommeren 2023. West Hams Jarrod Bowen (25) har vært koblet til Liverpool en stund, og tidligere Chelsea-spiller og Liverpool-fan Tony Cascarino uttalte til TalkSport, gjengitt av Express, at Bowen er en perfekt spiller for Jürgen Klopp.

West Ham ønsker å signere Dominic Calvert-Lewin (24) fra Everton. Prislappen skal være på 60 millioner pund, i overkant av 720 millioner norske kroner, ifølge The Sun.

Det har vært rykter om en Premier League-retur for Eden Hazard, med blant annet Newcastle som interessert i å hente 31-åringen. Det ser ikke ut til å skjer, for Real Madrid-trener Carlo Ancelotti hevder Hazard blir værende i Spania, melder Daily Mail.

Borussia Monchengladbachs Denis Zakaria (25) har vært koblet til en overgang til Liverpool. Men ifølge Liverpool Echo har Merseyside-klubben ingen planer om å hente midtbanespilleren nå i januarvinduet.

Arsenal er nære å sikre seg Arthur Melo (25) på en 18 måneders låneavtale fra Juventus. Det melder Tuttosport.