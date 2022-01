I 80-90 kilometer i timen er dette uværet nå på vei mot Norge

Det ventes vindkast på mellom 35-40 meter per sekund når det kraftige lavtrykket treffer land.

StormGeo-meteorolog Roar Inge Hansen sier innbyggerne i Nord-Norge bør forberede seg på både storm, mye regn, glatte veier, holkeføre og fare for flom fra søndag ettermiddag. I tillegg kommer det økt snøskredfare.

Flere stormsentre utvikler seg søndag ute i Norskehavet, og de beveger seg alt annet enn sakte inn mot land, forteller Hansen.

– Det går raskt nordøstover i ekspressfart. Faktisk holder de en fart på 80-90 kilometer i timen, og vinden det bringer med seg er minst like sterk. Det tar ikke mange timene før det når Norge.

Full til sterk storm

Når stormsenteret treffer land søndag ettermiddag, kan storm skape problemer i hele Nord-Norge. Det ventes blant annet at vinden kommer til å skape trafikale problemer flere steder.

– Vi forventer sørvestlig storm fra Stad og hele veien nordover til Nord-Norge. Det kan komme vindkast på 35-40 meter per sekund på det sterkeste, forteller meteorologen.

Vinden som er på vei omtales som full til sterk storm, og den forventes å først treffe Nordland søndag ettermiddag, for så bre seg oppover til Finnmark i løpet av søndag kveld. Det er også sendt ut farevarsel for snø i områdene Troms, Ofoten, Salten, Saltfjellet og Helgeland og fra tirsdag ettermiddag. Det ventes da lokalt mellom 20 og 40 centimeter snø. I Finnmark er det sendt ut farevarsel for lokal snøfokk fra mandag morgen, dette skyldes kraftig vind og snø.

Bringer med seg fønvind

Også kysten av Møre og Romsdal og Trøndelag vil få kraftig vind og opptil storm, men ifølge meteorologen ikke noe utover det som er vanlig.

Med seg har lavtrykket fra Norskehavet fønvind. Altså varm og tørr luft. Det gjør at uværet gir milde temperaturer.

– Det blir nok rundt 7-8 varmegrader i Nord-Norge mens det pågår, sier Hansen.

Den varme luften i uværet fører også med seg mye regn, holkeføre og fare for flom i løpet av kvelden søndag og inn mot mandag.

Det er sendt ut oransje farevarsel for mye regn i Nordland, særlig i lengst nord, altså i Lofoten. I tillegg til oransje farevarsel på grunn av kraftig vind.

Lofoten

Varmluften blåser bort

Utover mandag vil den varme luften blåse vekk og erstattes av kaldere, vestlig vind.

– Dette medfører snøbyger i Nord-Norge, og det vil i tillegg blåse sterk kuling hele veien fra Nordkapp og sørover til Stad, sier meteorologen.

Fra tirsdag viser værkartene at det blir roligere i Nord-Norge, og at lavtrykkene forsvinner sørover. Det blir da liggende en kaldluft i nord, men vinden minker.

– Det blir da snøbyger og slikt som det skal være om vinteren, men uværet er over.