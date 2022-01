Coop, Norgesgruppen og Rema 1000 har sagt ja til ny forpliktelse

Forum for norsk grønt har fått med seg alle de tre store dagligvarekjedene for å styrke målene for norsk frukt og grønt og øke andelen norske varer i butikkene.

– Det har vært en milepæl for oss og for en næring som har hatt det krevende en stund. Det er derfor kjærkomment at dagligvarekjedene forplikter seg til en sånn avtale framover, sier leder for Forum for norsk grønt, Arne Kristian Kolberg, til Nationen.

Målet er å øke norskandelen med 50 prosent fram mot 2035, og Norgesgruppen, Rema 1000 og Coop er med på avtalen. I tillegg er det satt et mål om å øke frukt- og grøntforbruket.

– Realiteten er at snaut 40 prosent av grøntområdet er norskprodusert, resten er import. Dagligvaresektoren blir med på en ambisjon om at vi sikter mot 5 om dagen og i tillegg å øke norskandelen med 50 prosent, sier Kolberg.