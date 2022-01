Pfizer ønsker årlig vaksine framfor påfylling

Pfizer jobber for å produsere en årlig vaksine mot koronavirus, som de håper kan erstatte behovet for hyppige oppfriskningsdoser.

Det sier legemiddelselskapets administrerende direktør Albert Bourla, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Pfizer/BioNtechs vaksine har vist seg å være effektiv mot alvorlig sykdom og død forårsaket av den smittsomme omikronvarianten. Den er derimot mindre effektiv i å hindre smitte.

I kampen mot pandemien har en rekke land, inkludert Norge, tilbudt oppfriskningsdoser, noe som har vakt sterke reaksjoner fra flere hold. Verdens helseorganisasjon (WHO) har blant annet advart mot at dette kan forlenge pandemien.

– Ikke et godt scenario

I et intervju med den israelske kanalen N12 News , ble Bourla spurt om han ser for seg oppfriskningsdoser hver fjerde til femte måned også i fremtiden.

ÅRLIG VAKSINE: Pfizer jobber med å utvikle en vaksine mot koronaviruset som kan gir årlig fremfor oppfriskningsdoser. Foto: Nam Y. Huh / AP

– Det vil ikke være et godt scenario. Det jeg håper er at vi vil ha en vaksine som du kan ta én gang i året. En gang i året – det er lettere å overbevise folk om å gjøre det. Det er lettere for folk å huske, sier han.

Boura informerte også om at Pfizer forsøker å utvikle en vaksine som fungerer for omikron, samtidig som de ikke glemmer de andre variantene av viruset.

Israel tilbyr nå en fjerde vaksinedose til alle over 60 år, samt ansatte i helsesektoren, men en fjerde vaksinedose gir i liten grad økt beskyttelse mot omikronvarianten av koronaviruset, viser en israelsk studie.