Merk deg navnet Thomas Torgalsen.

For han er i ferd med å bli Norges viktigste mann i EM. Og han seiler opp som en soleklar kandidat til å bli mesterskapets MVP. Men da må bare betydningen av P endres fra Player til Person.

Torgalsen er landslagslege, og trolig den Christian Berge kan takke for at Norge nå er det eneste gjenværende laget i mesterskapet som ikke har mistet en eneste spiller på grunn av covid-19.

EM er rett og slett blitt en tragisk parodi. Det er ikke gøy lenger når det daglig meldes om fem-seks positive tester fordelt på ulike lag. Stort sett er to eller flere av dem i den tyske troppen.

En gang betydde det å være med i bruttotroppen til et mesterskap at du fikk navnet ditt på en liste, men dersom du ikke kom med i selve troppen, så var du bare listefyll.

I årets EM har de som har vært tatt ut i bruttotroppen måttet ha kofferten ferdig pakket og være klar for å reise på kort varsel. Er du i bruttotroppen, så kan du ikke legge andre planer. For sjansen for at en blir kalt inn har vært over middels stor.

Spør bare Johannes Bitter. Den tyske målvakten har egentlig gitt seg på landslaget, men sa det var greit at trener Alfred Gislason skrev ham opp som et femtevalg i bruttotroppen.

Veteranen dro på ferie for å slappe av, men måtte avbryte den for å dra til Slovakia for å hjelpe et kriserammet Tyskland. Lite visste han da at han skulle stå der som eneste målvakt - de fire andre var smittet med covid-19..

Totalt har 13 spillere testet positivt i den tyske troppen under mesterskapet.

Island er en god nummer to med sine åtte tilfeller. Men islendingene lar seg ikke stoppe av noen av deres største stjerner ikke får forlate hotellrommene sine på noen dager.

Mot Frankrike viste de hvor langt man kan komme med taktikk og innsats. Legg til litt overnaturlig målvaktsspill, så vinner du 29-21 over OL-mesterne fra Tokyo i sommer. Det var rett og slett magisk å se på islendingene.

Man har arrangert flere store håndballmesterskap de siste årene uten at det er blitt en smittefest. Da har arrangørene hatt sine berømmelige bobler. Der kun spillerne får befinne seg. Dermed har man ingen kontakt med omverdenen så lenge man er i mesterskapet.

Franskmennene var de første som reagerte da de ankom Ungarn. De syntes det var helt merkelig at det gikk rundt andre gjester uten munnbind i restauranten da de skulle spise. Og i heisen møtte man på hotellgjester titt og ofte.

Men klagen deres falt raskt til jorden. Det ungarske håndballforbundet svarte på arrogant vis at alle lagene hadde godkjent hotellet i forkant av EM og at de derfor ikke skjønte kritikken fra franskmennene.

Nettopp denne slepphendte holdningen til smittebegrensning mener islendingene er årsaken til at de nå må klare seg uten stjernespillere som Aron Palmarsson, Bjarki Mar Elisson, Gisli Kristjansson og Björgvin Pall Gustavsson.

Selv uten «hele venstresiden sin», så banket de Frankrike sønder og sammen. Det var mektig imponerende. Men uansett hvordan en snur og vender på det, så er islendingene hemmet om de skulle klare å ta seg til en semifinale.

Det er totalt over 50 spillere som er blitt isolert under EM. Det blir rett og slett for dumt. Legger en til aller spillerne som har testet positivt etter nyttår, som skulle vært med i EM, så er tallet dobbelt så høyt.

Norge fikk et konkurransefortrinn de ikke var klar over på forhånd da de slovakiske arrangørene sørget for å håndheve mye strengere koronatiltak enn sin medarrangør Ungarn. Det blir også feil. En må ha like regler for alle i et mesterskap.

Norge var forberedt. De har isolert seg fra alle. Har hatt et eget konferanserom der alle måltid er spist, og tatt alle de forholdsregler som er mulig. Det er nok en sterkt medvirkende årsak til at Berge fortsatt kan bruke akkurat de spillerne han ønsker.

Anført av landslagsjegen har Norge nå en alle tiders mulighet til å ta seg helt til en semifinaleplass. Etter spill og sjanser er det kanskje ikke fortjent at Norge er på skuddhold for en semifinale, men dette mesterskapet avgjøres ikke bare på banen. Og utenfor har Norge vist seg å være EMs beste.