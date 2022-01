«Surrealistisk» skogbrann i California

Brannen i nærheten av kystområdet Big Sur har vært aktiv siden fredag, og sterk vind har ført til spredning mot kysten.

Ifølge en talsperson i Røde Kors gar rundt 400 mennesker blitt evakuert fra fylket Monterey County i delstaten California. I tillegg har en strekning på over 30 kilometer har blitt nedstengt på hovedveien State Highway 1, dette skriver nyhetsbyrået Reuters.

Brannkonstabler jobber med å slukke brannen som herjer i California. Foto: Kent Porter / The Press Democrat via AP

Tidligere har den nordamerikanske delstaten hatt en aktiv skogbrannsesong, men i senere år har den blitt lengre og konsekvensene større, delvis grunnet klimaendringer.

Kun i 2021 ble det registrert hele 297 skogbranner i delstaten California.

«Surrealistisk»

Den nasjonale værtjenesten meldte om en «surrealistisk brannoppførsel» etter våte måneder i oktober og desember.

Mike Meddles, nestleder i etaten Colifornia Department of Forestry and Fire Protection, informerte om at brannkonstabler fra 13 ulike firmaer i delstaten arbeider med å håndtere brannen, ifølge BBC.

En brannkonstabel jobber med å slukke brannen i California lørdag 22. januar 2022. Foto: Kent Porter / The Press Democrat via AP

– Det ser ut som om den langvarige tørken er som en kronisk sykdom, der selv nylige regnbyer og kaldt vintervær ikke hjelper til å hindre branner fra å utvikle seg, het det i uttalelsen fra Meddles.

