Hun er stor OL-favoritt: – Jeg nyter det

Marte Olsbu Røiseland og mannen Sverre, som også er trener, har den siste uka vært på ferie. Veldig aktiv ferie vil andre kalle det.

Mens de fleste andre har konkurrert, har de to gjemt seg i Lavazè i Italia. Selvsagt på samme høyde som løpene i OL går, cirka 1800 meter over havet.

Hjertesukk

Før vi rekker å komme med noen spørsmål om oppholdet, kommer Røiseland med dette hjertesukket:

– Det er jo helt vanvittig det vi holder på med, isolerer oss, helt for oss selv i vår egen hule. Jeg gleder meg til vi kan kaste disse maskene og møte hverandre på ordentlig igjen, sier Olsbu Røiseland.

– Men tilbake til oppholdet her. Nå er vi på en standplass. Dette minner ikke mye om ferie?

– Joda, joda. Når du er i høyden og kan gå lange rolige turer i klassisk stil, ta deg tid til å nyte naturen, så er det ferie. Vi har kost oss, vi. Og så har vi hatt noen fine treningsøkter. Som denne her. Nå har vi fått skikkelig vind her, som det også kan bli i Kina. Dette er helt perfekt, forteller skiskytteren.

SAMLER OVERSKUDD: Marte Olsbu Røiseland nyter dagene i Italia. Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

Møtt få folk

Om to uker er det OL i Beijing. Før den tid må Olsbu Røiseland holde seg frisk. Hvis ikke kan OL være over før det har begynt.

– Selvsagt har du det i bakhodet. Jeg for min del har prøvd så godt jeg kan å minimalisere risikoen for å bli smittet. Jeg møtte få folk i jula og tiden etterpå. Jeg har prøvd å ha kontakt med færrest mulig. Jeg vet jo hva konsekvensen er ved å bli smittet.

Stor favoritt

Marte Olsbu Røiseland har hatt en kjempesesong så langt. Det ble fem verdenscupseire før hun hoppet av verdenscupsirkuset etter Ruhpolding og prioriterte oppladning til vinterens høydepunkt. Hun drar til Kina som den største favoritten i skiskyting for kvinner.

– Er det noe som du jobber med mentalt for å blokkere, eller nyter du tilværelsen med å være så god at du er gullkandidat nummer én?

– For å være helt ærlig så har jeg prøvd, og dette høres sikkert litt kjedelig ut, å ha fokus på å gjøre hvert løp så bra som mulig. Og tenke minst mulig på OL.

– Men nå får du en påminnelse om OL?

– Jo takk, og jeg kjenner at jeg gleder meg til å komme til OL i Kina. Det er jo deilig å kjenne på at ting har fungert så bra for meg til nå i vinter. Det har blitt flere god renn. Jeg håper jo at jeg kan bruke det positivt i OL , til å slå meg litt løs i Kina og få til gode resultater der.

– Så du nyter det å være favoritt?

– Ja, jeg nyter det lite grann!

– Det ser trygt og bra ut, skyter Sverre inn. Han understreker hvor viktig selvtillit er i skiskyting.

Marte Olsbu Røiselands ektemann og trener. Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

– Og trygghet og selvtillit, det har hun akkurat nå, sier han.

– Dette er skiskyting!

– Og det er jo dine resultater, Marte, som gjør deg til favoritt - og med det også skaper forventninger om gull?

– Du, dette er skiskyting! Det er så mange brikker som må falle på plass hvis du skal stå øverst på pallen. For eksempel det vi har her nå, vinden. Du kan være uheldig å få veldig dårlige skyteforhold.