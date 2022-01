Regjeringen strammer inn reglene for elsparkesykler

Promillegrense på 0,2, aldersgrense på 12 år og hjelmpåbud for alle under 15 år er blant de nye tiltakene regjeringen innfører, skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding lørdag kveld.

– De siste tre årene har vi sett uakseptabelt høye skadetall og et stadig økende konfliktnivå mellom elsparkesykler og andre trafikanter. Slik kan det ikke fortsette, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Utreder flere forslag

I tillegg til de skjerpede reglene vil samferdselsministeren utrede om det skal innføres forbud mot bruk av elsparkesykler på fortau, men ikke på gang- og sykkelstier. I den sammenheng vil det også bli utredet om aldersgrensen for bruk skal være høyere.

Et forslag om at kjøretøyene skal omfattes av bilansvarsloven vil også bli vurdert.

Det skal også bli vurdert om formildende regler for tap av førerrett ved ruspåvirket kjøring, tilsvarende de vi har for moped, skriver Samferdselsdepartementet.

Gjelder fra våren 2022

Regelendringene vil tre i kraft til våren. Ifølge regjeringen vil forslagene som skal høres, komme på høring snarlig.

– Vi ser at de innstrammingene som er gjort så langt ikke er tilstrekkelige. Det vil vi gjøre noe med før årets sesong, og vi strammer inn reglene fra våren 2022, sier Nygård.

Forventer nattåpning

En av utleierne av elsparkesykler, Voi, mener innføringen av promillegrense bør gjøre at norske byer nå legger vekk planene om nattestengte elsparkesykler.

– Nå forventer alle som bruker elsparkesykler edru om natten at kommunene opphever regelen om nattestengt. Noe annet vil være urettferdig overfor dem som har et behov for å komme seg rundt på natten, som er ganske mange, sier Christina Moe Gjerde, nordenssjef i Voi, i en pressemelding.

Hun har imidlertid ikke tro på at å innføre fortausforbud vil øke sikkerheten for sparkesyklister.

– Vi ser at de alvorligste ulykkene har skjedd i områder med dårlig utbygget infrastruktur for sykler og elsparkesykler. Vi er enige i at fortauet skal være på de gåendes premisser, men frykter flere alvorlige ulykker om elsparkesyklene skal tvinges ut i biltrafikken for enhver pris, sier Moe Gjerde.