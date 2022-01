Berlusconi trekker seg som presidentkandidat

Kunngjøringen lørdag kom to dager før avstemningen skulle begynne. Det er en sammensatt gruppe av over 1.000 italienske folkevalgte avgjør hvem som skal bli president.

Berlusconi deltok på et nettmøte med andre ledere på høyresiden da han ga beskjeden. Han insisterte på at han hadde den nødvendige støtten, men sa han ville ta nasjonalt ansvar ved å be de som hadde foreslått ham om å trekke forslaget.

– I dag trenger Italia enhet, sa Berlusconi, og viste til pandemien.

– Jeg vil fortsette å tjene mitt land på andre måter, fortsatte han.

Berlusconi har drevet valgkamp i kulissene for å overta embetet etter 80-årige Sergio Mattarella, som trekker seg 3. februar etter sju år som president. Analytikere hadde regnet hans sjanser for å lykkes som små.

Den kontroversielle tidligere statsministeren huskes for politiske skandaler, bunga bunga-fester og en dom for skattesnusk som fikk ham kastet ut av senatet. Han var i sin tid tiltalt for å ha betalt for sex med en mindreårig, men ble frikjent.

Presidentembetet i Italia er mest seremonielt, men det har stor betydning hvis det skal fattes beslutninger om oppløsning av parlamentet eller utnevnelse av ny statsminister.

Mange har pekt på Italias sittende statsminister Mario Draghi (74), den tidligere sjefen for den europeiske sentralbanken, som den største favoritten. I så fall må en ny regjeringssjef på plass.

Berlusconi tok imidlertid lørdag til orde for at Draghi bør fortsette som statsminister fram til valget i 2023.