Southampton med gavepakke til Liverpool - stoppet Citys seiersrekke

Manchester City 1-1 Southampton

Se Southamptons drømmemål i sammendraget øverst!

Tolv seire på rad hadde Manchester City i Premier League før kampen mot Southampton, men i møtet med The Saints skulle det vise seg at 13 skulle bli et ulykkestall også for ligalederen.

For Southampton klarte nemlig å stoppe Citys meget sterke rekke med strake seire. Kyle Walker-Peters' drømmescoring sendte Southampton foran før Aymeric Laporte utlignet for gjestene i kampen som endte 1-1.

– Det er en fantastisk kamp av oss. Vi slipper inn et mål tidlig, men det er en av våre beste kamper denne sesongen, sier City-manager Pep Guardiola etter kampen.

– Gjennom en sesong på 38 kamper i Premier League vil man få som fortjent, la han senere til.

Med Citys poengtap kan Liverpool knappe innpå ligalederen. Vinner de røde mot Crystal Palace søndag, og hengekampen mot Leeds, kan Jürgen Klopps menn ligge kun seks poeng bak med 15 ligakamper igjen av sesongen.

– Med tanke på sjanser er det et lite ran. Men «fair enough», det er en del av fotballen. Hvis alle fikk som fortjent, hadde det ikke vært så stas, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

– Det øker sjansen for at Liverpool faktisk kan skape spenning, la han til.

Drømmescoring og City-kanonade

Grunnlaget for prestasjonen ble lagt etter et mønsterangrep kun sju minutter ut i kampen. Kyle Walker-Peters fikk et vidunderlig treff og dundret hjemmelaget i ledelsen.

Hjemmelaget fortsatte å skape store sjanser, flere av dem signert Armando Broja, men det ble med 1-0 til pause. Mohamed Elyounoussi kom inn etter hvilen for Southampton.

BYTTET INN: Mohamed Elyounoussi kom inn etter hvilen. Her pådrar han seg et gult kort i duellen med Kevin De Bruyne. Foto: GLYN KIRK/Scanpix

De himmelblå fra Manchester tok mer over banespillet utover i kampen. Midtveis i andreomgangen fikk Pep Guardiolas lag uttelling. Et frispark ble slått inn i Southampton-boksen, og der nikket Laporte inn utligningsmålet.

Derfra og ut var det tilnærmet bare City-sjanser. Kevin De Bruyne hamret ballen i stolpen og ut fra distanse, før Gabriel Jesus headet i samme stolpe sekunder senere.

Den belgiske playmakeren ble felt på kanten av 16-meteren med drøye ti minutter igjen. VAR så på situasjonen, men valgte ikke å dømme straffe da det ble konkludert at forseelsen skjedde utenfor boksen.

VAR måtte like etter også tas i bruk få minutter etterpå. Stuart Armstrong stemplet målscorer Laporte i låret, men rødt kort ble det ikke. Etter kampen sendte stopperen et lite stikk til dommerteamet og Armstrong på Twitter.

Well thanks for the souvenir lol pic.twitter.com/okzDpDytXt — Aymeric Laporte (@Laporte) January 22, 2022

City fortsatte kjøret mot målet til Southampton, men mål ble det ikke. Dermed endte det 1-1 og ett poeng til hvert lag.