Stjernen-kapteinen om trenerkaoset: – Jeg har tillitt til klubben

Stjernen-trener Anders Olsson er uønsket i klubben. Kaptein Andreas Heier stoler på at klubben tar riktig valg, og at en avklaring kommer innen kort tid.

Fredag kunne TV 2 fortelle at flere spillere i Stjernen vil ha trener Anders Olsson sparket fra jobben. TV 2 vet at flere spillere har satt hardt mot hardt og sagt at de ikke lenger vil møte opp om Olsson får fortsette. Slik TV 2 forstår det jobbes det nå med å løse treneren fra kontrakten.

Lørdag vartet Fredrikstad-laget opp med en sterk snuoperasjon mot Frisk Asker. Fra å ha ligget under 0-4, slo de bortelaget 5-4 etter straffeslag. Det gjorde de uten Olsson på sidelinjen.

Etter lørdagens kamp handlet det mye om den uønskede svensken.

– Jeg vet ikke hvor mye jeg skal svare på det og si rundt det der. Vi prøver å stenge det ute og ha fokus på det vi kan ha fokus på, og det er utpå isen, sier kaptein Andreas Heier til TV 2, og legger til:

– Jeg har full tillit til at klubben gjør det rette og tar de rette avgjørelsene. Det tar nok ikke veldig lang tid. Så må vi stå sammen som klubb og lag, og gjøre det best ut av det.

KAPTEIN: Andres Heier sier til TV 2 at han tror på en snarlig avklaring. Foto: TV 2

Heier sier videre at de har fått beskjed av klubbledelsen om å ikke uttale seg for mye til media om Olsson-situasjonen. Kapteinen stoler på at klubben tar den riktige beslutningen.

– Vi forholder oss til den informasjonen vi får av styret og dem som er sjefene våre. Vi møter opp på trening og kamper og det er det vi får påvirket.

Tror vikaren kan bli en god Olsson-erstatter

I svenskens fravær var det Lasse Fjeldstad som ledet laget lørdag. Han omtaler situasjonen i klubben som «litt uoversiktlig».

– Vi har lengtet lenge etter å spille en match. Det har vært mye annet fokus nå, sier Fjeldstad til TV 2.

VIKAR: Lasse Fjeldstad ledet Stjernen til seier mot Frisk Asker lørdag. Foto: TV 2

Trenervikaren gledet seg over at laget hans klarte å ha fokus og komme tilbake mot Frisk Asker i lørdagens kamp.

– Jeg er veldig fornøyd med å jobbe med denne gruppen her. Vi har vist flere ganger i år at vi kan komme tilbake etter å ha ligget under med flere mål. Så det er masse karakter i laget, sier han.

Kaptein Heier kan se for seg at Fjeldstad blir mannen som tar laget videre.

– Ja, han var jo trener for oss i fjor, og vi avsluttet jo sesongen med sju strake seire. Dessverre, så ble sesongen avlyst etter det, men han har jo vist tidligere at han har bra hockeykunnskap. Uansett hvem som er trener for oss ut sesongen, så spiller vi for laget og klubben.

Stjernen ligger på andreplass i Fjordkraft-ligaen etter 31 kamper, sju poeng bak ledende Stavanger Oilers.