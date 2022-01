Raser mot USA: – Giftig propaganda

KYIV, UKRAINA (TV 2): Fredagens utenriksministermøte i Gèneve ga håp om en pause i den verste krigsretorikken. Men nå raser Russland på nytt mot USA, og beskylder amerikanerne for å hale ut tiden.

Forhandlingene i Gèneve ga intet gjennombrudd, men heller intet sammenbrudd.

Sergej Lavrov og Antony Blinken ble enige om å møtes igjen, og at USA før den tid svarer skriftlig på den omfattende russiske listen med krav og spørsmål om nye sikkerhetsgarantier.

Men nå er russerne igjen kraftig provosert. Årsaken er at de har oppdaget flere pressemeldinger som det amerikanske utenriksdepartementet publiserte på sine hjemmesider kvelden før møtet i Gèneve.

De såkalte fakta-skrivene gjør rede for Russlands årelange forsøk på å destabilisere Ukraina, og beskylder Kreml for å drive systematisk desinformasjon og historieforfalskning om situasjonen i nabolandet.

– Det er umulig å kalle dette for annet enn en åpen provokasjon, raser det russiske utenriksdepartementet.

STILLE FØR STORMEN: Til tross for ny krass retorikk fra Moskva, gikk livet sin vante gang i Ukrainas hovedstad Kyiv lørdag kveld. Foto: Aage Aune / TV 2

Haler ut tiden

Russerne mener både publiseringstidspunktet – rett før møtet i Gèneve, og ikke minst innholdet er provoserende.

USA har forpliktet seg til å komme med skriftlige svar på det russiske sikkerhetsdokumentet i løpet av neste uke. Men nå mistenker Moskva at amerikanerne haler ut tiden.

– I stedet for å bruke denne pausen til å konsentrere seg om hvordan de skal besvare den russiske listen med spørsmål, har Det hvite hus og dets vestlige samarbeidspartnere startet en ytterst giftig propagandakampanje, der vi fremstilles som en aggressor, en trussel mot den europeiske sivilisasjon, heter det i den usedvanlig krasse uttalelsen fra russisk UD lørdag.

Med det synes både tonen og spenningsnivået mellom stormaktene å være tilbake på samme nivå som før Gèneve-møtet.

Evakuerer ambassade

Imens, på grensen mot Ukraina fortsetter Russland sin massive styrkeoppbygging.

Minst 127 000 russiske soldater står nå klare til kamp. I tillegg starter Russland nå en stor militærøvelser i Hviterussland, bare 10 mil fra den ukrainske hovedstaden.

NY ØVELSE: En russisk stormpanservogn ankommer Hviterussland, der de to landene nå sparker i gang en stor militærøvelse. Foto: Det russiske forsvarsdepartementet.

USAs president Joe Biden sa torsdag at han tror Vladimir Putin vil gå inn i nabolandet.

Men i Kyiv fins det fortsatt håp om at det verste ikke skjer.

– Til tross for at Russland fortsatt bygger opp sine styrker ved Ukrainas grenser, tyder ingenting foreløpig på å at de har fattet avgjørelsen om å angripe. Derfor må vi nå fokusere tungt på diplomati. Jo lengre de diplomatiske samtalene pågår, jo bedre, sa den ukrainske utenriksministeren Dmytro Kuleba fredag ettermiddag.

CNN og flere andre medier melder lørdag at den amerikanske ambassaden i Kyiv allerede neste uke kan komme til å starte evakuering av såkalt ikke-essensielt personell.

Det amerikanske utenriksdepartementet fraråder nå i tillegg amerikanske statsborgere å reise til Ukraina.