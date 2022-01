Minst 82 innsatte drept i flyangrep på fengsel i Jemen

Lederen for Leger Uten Grenser (MSF) i Jemen, Ahmed Mahat, sier til AP at minst 82 ble drept og 265 såret i angrepet.

Angrepet har ført til kraftig internasjonal fordømmelse, blant annet fra FNs generalsekretær António Guterres. Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) ber «alle parter om å de-eskalere situasjonen». Også USAs utenriksminister Antony Blinken ber partene trappe ned.

Den saudiledede koalisjonen som fører krig mot houthiene i Jemen synes imidlertid å avvise både at de sto bak angrepet og at det førte til tap av liv.

– Ikke på lista

– Koalisjonens kommando har fulgt det som har sirkulert i enkelte medier etter at den Iran-støttede terrorgruppen Houthi-militsen hevdet at koalisjonen angrep et fengsel i Saada fredag morgen, og påstanden om at det var sårede og drepte blant fangene. Disse påstandene fra militsen er grunnløse, heter det i en uttalelse lørdag.

De skriver videre at fengselet ikke var plassert på lista over mål som ikke skulle angripes.

Flyangrepet på fengselet i Saada i Nord-Jemen fant sted samtidig med et flyangrep på Hodeida som kostet tre barn livet og slo ut internett i landet.

Bygningene som huset fengselet, ble lagt i grus, og redningsmannskaper gravde etter overlevende og døde med hendene.

Åtte hjelpeorganisasjoner, blant dem Leger Uten Grenser, sier at fengselsbygningen ble brukt til å huse migranter, og at mange av de drepte var migranter, inkludert kvinner og barn.

– Sykehusene er nå overfylt og kan ikke ta imot flere. Det er fortsatt mange ofre på stedet som ble angrepet av fly, mange savnede, sier Mahat i MSF.

I grus

Houthi-opprørerne tok høsten 2014 kontroll over Jemens hovedstad Sana etter flere år med kaotiske tilstander i landet. Noen måneder senere gikk Saudi-Arabia til krig mot dem i spissen for en regional koalisjon.

Med støtte fra vestlige land som Storbritannia og USA har koalisjonen siden gjennomført over 24.000 flyangrep og lagt store deler av Jemens infrastruktur i grus.

Houthiene har på sin side gjennomført sporadiske rakett- og droneangrep mot oljeinstallasjoner og andre mål i Saudi-Arabia. Et angrep mot en oljeinstallasjon i Abu Dhabi tidligere i uka der tre personer ble drept, ble fredag fordømt i FNs sikkerhetsråd.