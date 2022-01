CNN: Beordrer evakuering av ambassadeansatte i Ukraina

Frykten for et russisk angrep på Ukraina er stor og USA har beordret evakuering av amerikanske ambassadeansatte i landet, ifølge Fox News.

De oppfordrer også alle amerikanere til å forlate landet «mens kommersielle flyvninger fremdeles er tilgengelig», ifølge TV-kanalens kilde.

Det er de delene av staben som ikke er kritisk nødvendig, evakueres, melder CNN. Kanalen viser til flere kilder med kjennskap til situasjonen.

En talsperson for utenriksdepartementet i Washington sier de ikke har noen kunngjøring i øyeblikket. Vedkommende føyer til:

– Vi gjennomfører grundig planlegging for alle scenarioer, slik vi alltid gjør, i tilfelle sikkerhetssituasjonen forverres.



Russland har gjentatte ganger nektet for at de planlegger å invadere Ukraina. Senest under samtalene mellom den amerikanske og den russiske utenriksministeren fredag. Handlingene deres gjør imidlertid at ingen føler seg trygge på hva som kan være russernes neste skritt.

Natoland har sendt militæret utstyr til Ukraina, og Russland har mobilisert over 100.000 soldater langs grensen av Ukraina.