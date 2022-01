Rashford sikret seier i siste sekund: – Ingenting som slår det

Manchester United 1-0 West Ham

Se Rashfords scoring øverst!

Marcus Rashford har hatt en tung periode i Manchester United-trøyen etter at han kom tilbake fra sommerens skulderoperasjon. Mot Brentford i midtuken viste angriperen litt av det som bor i ham da han scoret Uniteds tredje, men mot West Ham skulle Rashford omsider bli Uniteds store helt igjen.

For på Old Trafford lørdag var det lørdag duket for et viktig oppgjør i kampen om topp fire. De røde djevlene kunne med seier gå forbi West Ham på fjerdeplass, men et kompakt bortelag sto i veien for verten.

Det var helt til kampens siste angrep. Marcus Rashford sikret seieren helt, helt, helt på tampen med kampens siste spark tre minutter på overtid.

– Dette er de beste kampene å være involvert i. Når man er på vinnerlaget i sånne kamper, så er det ingenting som slår det i fotball. Jeg er veldig glad i dag. Det var en viktig kamp mot et lag i nærheten av oss, så det var viktig at vi vant i dag, sier Rashford etter kampen.

– Man ser det kanskje ikke nå, men det kan være tre-fire poeng som kan være forskjellen på topp fire, så det var viktig at vi tok tre i dag. Vi må bruke dette som motivasjon, la han til.

AVJGØRELSEN: Her setter Marcus Rashford inn vinnermålet på overtid. Foto: OLI SCARFF

Rashford sier også at målene mot Brentford og West Ham er en lettelse for ham etter en rekke med kamper med svake prestasjoner før det.

– Definitivt. For hvilken som helst angriper, når man går gjennom en periode uten scoring... Når målene kommer tilbake, så er det en herlig følelse. Vi må bare fortsette som dette å gå i riktig retning.

TOPPEN: Slik ser tabellen ut etter at Manchester United slo West Ham.

Ronaldo-stup i sjansefattig omgang

Etter en jevn åpning på kampen, overtok de røde initiativet på Drømmenes Teater. De rødes første virkelig store sjanse kom etter 20 minutter da Bruno Fernandes skjøt et innlegg inn i boksen. Umarkerte Cristiano Ronaldo stupte frem, men nådde ikke ballen.

Det ble også den eneste sjansen i førsteomgangen, men det var ingen skudd på mål i førsteomgangen, som da naturligvis endte målløs.

– Det ble kjedelig i den forstand at det ikke var skudd på mål. Når vi ser på kamper vil vi ha underholdning, og da vil vi ha sjanser, sier Petter Myhre i Premier League-studio.

NÆRE: Cristiano Ronaldo så slik ut etter at han ikke nådde frem på Bruno Fernandes' innlegg. Foto: Zac Goodwin/Scanpix

Martial byttet inn - innbytterne avgjorde

Etter pause tok det imidlertid ikke lang tid før kampens første skudd på mål kom. Fred fikk ballen med seg inn i feltet på noe heldig vis i minutt 49, men da braslianeren fyrte mot mål hadde han ikke hellet med seg. Alphonse Areola reddet til corner.

Jarrod Bowen, som har vært i fyr og flamme den siste tiden, dundret ballen i nettveggen fem minutter senere. Heldigvis for de røde djevlene gikk skuddet på feil side av stoplen.

Frustrasjonen og desperasjonen begynte å bre seg på Drømmenes Teater, og Ralf Rangnick begynte å spille ut sine offensive kort. Marcus Rashford og Édinson Cavani kom inn, og det samme gjorde Anthony Martial. Franskmannen har blitt utelatt fra flere kamptropper etter at Rangnick sa at Martial ikke ville spille. Dette har angriperen senere benektet.

På overtid scoret Rashford kampens eneste mål. Det kom etter forarbeid fra Martial og Cavani. Dermed var det samtlige innbyttere som kombinerte i forkant av scoringen.