Denne jenta har en ekstra god grunn til å holde med håndballgutta

Etter to sterke kamper mot Polen og Tyskland var det en meget fornøyd gjeng som møtte pressen utenfor hotellet i Bratislava.

– Jeg har ikke sovet så godt siden det er masse adrenalin etter sein kamp, men det gjør ingenting. Jeg tar gjerne lite søvn i bytte mot to gode poeng mot Tyskland, smiler Sebastian Barthold.

Han forsøker å samle familien til et felles intervju med TV 2.

Guttene har fått en oppgave. Å tegne familietreet.

– Det er en Bjørnsen og en Reinkind-gren her. Så kommer Sebastian inn som en liten spurv på siden, ler Reinkind.

Det er godt kjent at Sebastian Barthold og Kristian Bjørnsen er svogere, men Harald Reinkind skal også ha en plass i den lille håndballfamilien.

– Min bror er gift med søsteren til Harald og min søster er gift med Sebastian. Vi kjenner hverandre på godt og vondt, smiler Bjørnsen.

Keep your friends close and enemies closer, ler Reinkind.

Søstrene, Pia og Lilly følger spent med på onklene. Foto: Privat

Søstrene, Pia, Sonja og Lilly er ofte på kamp og heier på Norge med en drakt med tre nummer på. Nummer 6, 19 og 27. Under EM har de ekstra god grunn til å være stolte av onklene som virkelig har bidratt til en fornyet optimisme og tro på semifinale.

Foto: Privat

Men det er ingen hvem som helst som venter håndballgutta i den tredje og nest siste kampen i mellomrunden. Spania, som Norge ikke har slått siden november 1997 bør helst beseires i Bratislava.

–De spiller ekkelt forsvar. Ikke så fysisk, men de får oss inn i situasjoner det er vanskelig å komme seg ut av. Det gjør de veldig bra, sier Bjørnsen.

Norge møtte Spania i kvartfinalen i VM i Egypt i 2021 og i OL i Tokyo i sommer. Begge gangene ble det tett og jevnt. OL-møtet endte med 28-27 etter spansk straffescoring helt på tampen.

–Det har gått år og dag siden vi har slått Spania, men nå har dagen kommet, sier Reinkind.

–Hvorfor nå?

–Vi spiller fin håndball og har tatt mange steg siden sist. Alle med er med og bidrar og kriger. Vi skal kjempe Spania i senk.

Og kanskje kan det være en liten fordel at guttene kjenner hverandre ekstra godt.

–Jeg vet ikke om vi har noen flere søsken som kan giftes vekk. Det virker å være en god løsning å komme seg inn i Bjørnsen-familien, ler Barthold.